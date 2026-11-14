Flaco López, de lijar madera y jugar en una liga regional a otra final de Libertadores

José Manuel Alberto ‘Flaco’ López ya jugó una final de CONMEBOL Libertadores, la de 2025, en la que Palmeiras cayó 1-0 ante Flamengo. En la edición pasada, además, fue el máximo goleador, con siete tantos, junto a Adrián ‘Maravilla’ Martínez (Racing). Aunque sin haber sumado minutos ni haber ido al banco, también había sido subcampeón de la Sudamericana 2020 con Lanús (caída 3-0 ante Defensa y Justicia). En 2026, después de haber jugado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Argentina, ‘Flaco’ López tendrá otra revancha continental el 28 de noviembre, cuando Palmeiras enfrente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario en la final de la Libertadores 2026. Al cabo, el correntino nacido en la ciudad de San Lorenzo sabe lo que es caerse, levantarse y volver a pelearla.



Porque en 2019, sin oportunidades y cerca de quedar libre de Lanús -ya había sido descartado por Independiente a los 16-, un López de tan solo 18 años decidió irse a jugar a Colegiales de Tres Arroyos, a la Liga Regional Tresarroyense. En ‘El Escolar’, como se lo conoce al club de Tres Arroyos -ciudad bonaerense a 478 kilómetros de Buenos Aires capital-, ‘Flaco’ se recibió de futbolista, más allá de que había llegado a préstamo desde Lanús a una liga no profesional, y no sólo porque logró el ascenso -tras salir campeón y goleador de la Tresarroyense- al Torneo Regional Federal Amateur, cuarta división del fútbol argentino. En Colegiales estuvo un año y medio junto a Enzo Silcan y a Lucas Melgarejo, otros juveniles cedidos por Lanús, hasta el inicio de la pandemia, cuando se canceló el torneo. Y fue, en palabras de ‘Flaco’, “el acierto de mi vida”, porque “lo que a uno le hace feliz es jugar, sentirse bien, importante”. “Pensaba -confesó- que iba a ser la última oportunidad para lograr mi sueño”.



López llegó a Tres Arroyos en 2019 después de que el entonces presidente de Colegiales, Pablo Garate, le pidiera a préstamo jugadores juveniles a Nicolás Russo, su par de Lanús. Se conocían de la política (hoy Garate es intendente de Tres Arroyos). Russo, entonces, le pidió a los entrenadores de las inferiores tres juveniles que no tuvieran lugar, que incluso quedarían libres.

“Es un correntino, un amor de persona, un pibe muy sano el ‘Flaco’. Se ganó el afecto de todos nosotros. Él vino a mejorar y le gustó la Liga Tresarroyense, que es competitiva y se juega fuerte. El paso por acá le dio esa experiencia de ir al roce, al choque. Fue el mejor jugador del año. Nunca pensé que iba a llegar al Palmeiras, a la selección argentina. Fue todo muy rápido, pero tenía todas las condiciones”, cuenta Marcelo Morán, actual presidente de Colegiales de Tres Arroyos, a Libertadores, y agrega: “Como acá en el club se gana un sueldo de empleado, y como él tenía tiempo a la tarde, me lo llevé a trabajar a mi mueblería. Se iba al entrenamiento tapado de polvillo. Cuando lo vio el técnico de ese momento, me dijo: ‘¿Qué le hiciste al ‘Flaco’ que vino con las pestañas todas con polvillo?’. ‘Estuvo lijando, trabajando’. Y el técnico me dijo: ‘No lo hagas trabajar más’”. López volvió más de una vez a Tres Arroyos para visitar a los amigos que se hizo gracias a Colegiales.



Hijo de una madre ama de casa y de un padre trabajador pesquero que vivía de viaje, José Manuel Alberto jugó de niño en La Academia, El Progreso y el Club Saladas, todos en su Corrientes natal. Había empezado como defensor. A los diez años fichó en las inferiores de Independiente. Se fue a vivir con una tía a La Plata. Hasta que, en 2017, en edad de Sexta División, quedó libre después de casi no jugar durante el año por una lesión en la espalda. Lanús fue el próximo paso. Ya jugaba como mediocampista, a veces como extremo. En edad de Cuarta, a los 18, salió para Colegiales de Tres Arroyos. Al finalizar el Regional, tuvo posibilidades de pasar a clubes de la Primera Nacional, segunda división, pero volvió a Lanús. Debutó el 3 de enero de 2021 y, a partir de allí, no paró: 22 goles en 59 partidos y dupla de ataque con José ‘Pepe’ Sand, correntino como él.



En junio de 2022 fue fichado por el Palmeiras de Abel Ferreira, entonces bicampeón de la Libertadores. Fue suplente durante casi toda su primera temporada y le costó consolidarse en ‘O Verdão’. Lo quisiera otros clubes, como River. Hasta que explotó en 2024: en la actualidad, lleva 81 goles y 29 asistencias en 240 partidos con el Palmeiras y -próximo a cumplir, el 6 de diciembre, 26 años- jugará su segunda final consecutiva de Libertadores con el objetivo de beber, por fin, ‘La Gloria Eterna’.



Pero nada le borrará de la memoria aquel año y medio en Colegiales y en la cuarta división, cuando trabajó lijando madera. En un artículo del periodista Fernando Bajo en TyC Sports, Silcan -juvenil de Lanús con el que compartió estadía en Colegiales, hoy lateral izquierdo de Almagro- recordó que ‘Flaco’ era el cocinero en la casa alquilada por el club, que hasta hacía fideos con leche en polvo. López volvió a Tres Arroyos, ya profesional, para la entrega de diplomas de egresados de la secundaria de Tomás Blas, entonces un juvenil de Colegiales, hoy mediocampista de Villa del Parque de la ciudad. “Era uno más entre nosotros y eso es lo que más valoro de él”, señaló Blas, quien rememoró que, entre amigos, charlando sobre cómo se veían en el futuro, ‘Flaco’ López respondió, sin dudar: “Viviendo del fútbol”.

Gentileza Conmebol



