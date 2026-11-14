Benjamín Traverso hizo podio en Río Cuarto

La fecha 11, penúltima de la temporada, de la Fórmula 3 Metropolitana vivió este sábado su primera final en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto” con un podio para el esquinense Benjamín Traverso con un auto preparado por el Satorra Competición.



La carrera la ganó su compañero de equipo Malek El Bacha, mientras que en el segundo lugar quedó Nazareno López del equipo Dital Fórmula.



De esta forma, El Bacha y Traverso se mantienen como primero y segundo en la Copa de Oro y aparecen como los principales candidatos al título.



La jornada no había comenzado para Traverso que logró un rendimiento creciente hasta llegar al podio. El esquinense fue octavo en los entrenamientos con pista húmeda, quedó cuarto en la clasificación y terminó tercero en la primera final del fin de semana.



“Pudimos terminar una buena final del sábado. En los entrenamientos no estuvimos contundentes. En la clasificación llegamos al cuarto lugar y en la final aprovechamos que se pasó Agustín Fulini”, comentó Traverso.



“No me voy conforme porque Malek está muy fuerte y siento que se nos escapa el campeonato. Hice todo lo posible y confío en que el domingo vamos a mejorar para llegar con posibilidades a la última fecha”, reconoció.



“Creo que tenemos un muy buen auto, entre los 5 o 6 primeros , asi que serán importantes la primeras vueltas y después ver el ritmo que tiene la carrera”, anticipó pensando en la final de este domingo.



La segunda carrera del domingo (12 vueltas o 20 minutos de duración) se largará a las 12.10 con el ordenamiento de la grilla de acuerdo a la final de este sábado. Así, Traverso largará desde el tercer puesto.



