Boca goleó a Banfield y avanzó a la final de la Copa Argentina

Boca Junior goleo por 3-0 a Banfield y se clasificó para ser el rival de Platense en la gran final de la Copa Argentina que esta pactada para el 2 de dieciembre.



Los goles del triunfo "Xeneize" este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fueron obra de Santiago Ascacibar, a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que Sebastián Villa y Leandro Lozano sellaron el resultado a los 18 y 29 del complemento, respectivamente.



El Xeneize fue pura contundencia contra un Taladro que hizo un buen papel durante los primeros 45 minutos, pero se quedó sin piernas y recambio y sufrió hasta el final. Después de consagrarse en la Tabla Anual y en vísperas de la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se mantiene con vida en uno de los tres frentes que le restan definir en 2026.



No había arrancado con todas las luces el equipo del Vasco Arruabarrena, incluso sufriendo en el inicio contra un Banfield de menor jerarquía que no se achicó y fue a buscarlo. Por eso fue fundamental Álvaro Montero con un par de intervenciones cruciales que mantuvieron su valla en cero y el empate parcial. Más allá de algún intento de Alan Velasco con remates desde la puerta del área grande, Boca prácticamente no generó peligro, pero lastimó en la última del primer tiempo. Leandro Paredes frotó la lámpara y pinchó una pelota dentro del área para un Santiago Ascacibar llamativamente desmarcado que cabeceó y la puso junto a un palo. Ese fue un golpe psicológico clave para ambos elencos.



Ya en el complemento, el encuentro se planchó hasta que los de la Ribera ampliaron la ventaja con un buen desnivel de Sebastián Villa, casi desaparecido hasta esa altura y determinante sobre el final. El colombiano enganchó para adentro ubicado como extremo izquierda y se la clavó contra un palo al Ruso Rodríguez. El 2-0 pareció sentenciar la historia porque los de Pedro Troglio se quedaron sin ideas ni energía, incluso dejando metros en el fondo para que aprovechara el recambio fresco de un Boca que tiró en cancha a Tomás Aranda, Enner Valencia y Leonel Flores.



El 3-0 fue obra de Leandro Lozano, incansable lateral derecho que madrugó a la defensa banfileña por el segundo palo y aprovechó la asistencia de un Villa iluminado. El match quedó liquidado y hubo algunos minutos donde Boca casi marca todavía más diferencias.