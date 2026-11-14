Boca y Banfield buscan un lugar en la final de la Copa Argentina

Boca y Banfield se enfrentarán este sábado, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.



El encuentro está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.



Boca llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual gracias al agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia.



Luego de vencer a Defensa y Justicia para consagrarse campeón de la Liga Profesional, el cuadro de la Ribera retoma su participación en el certamen más federal en busca de pasar a la gran final. Para llegar a esta fase, eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing.



Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, piensa en repetir gran parte del equipo con el que derrotó a Defensa, con la ausencia de Lautaro Blanco como gran novedad y la posibilidad de que Santiago Ascacibar también rote. La buena noticia para el azul y oro es que Adam Bareiro irá al banco de suplentes tras más de seis meses sin actividad.



Banfield llegó a esta instancia tras tachar a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. Sin embargo, viene de tener una muy floja actuación en el Torneo Clausura, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.



Además, estuvo lejos de meterse entre los primeros de la tabla anual para aspirar a la clasificación alguna competencia internacional, por lo que la Copa Argentina se presenta como la única posibilidad para que los dirigidos por Pedro Troglio cierren el 2026 con una alegría.



El ganador del encuentro entre Boca y Banfield se enfrentará en la gran final con Platense, que en las semifinales venció por penales a Atlético Tucumán.