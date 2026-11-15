San Martín de Curuzú Cuatiá es el primer finalista de la Liga Provincial

La Liga Provincial de básquetbol tiene a su primer finalista. San Martín de Curuzú Cuatiá eliminó a Córdoba, el número uno de la fase regular, y se metió en la definición del certamen de primera división masculina. En tanto que Colón y San Lorenzo de Monte Caseros definirán este domingo, desde las 20, en la capital correntina, la otra llave de semifinales.

San Martín se hizo fuerte en cancha de Juventus y venció a Córdoba 77 a 68 para cerrar la eliminatoria 2 a 0 y avanzar a la final de la Liga Provincial.

Luego de un primer cuarto desfavorable, lo perdió 23 a 15, el elenco conducido por Gastón Bernasconi reaccionó, dio vuelta el marcador y se llevó la victoria. Lautaro Ayala con 24 puntos (5 de 7 en los triples) y Damián Peruchena con 15 fueron los principales goleadores del elenco curuzucuateño. También fue importante la labor de Santiago Gattari que aportó 13 puntos, varias conversiones en la recta final del juego.

En Córdoba, que debió cambiar la localia porque en su cancha había un espectáculo de artes marciales mixtas, se destacaron en el goleo Mauro Gauna Badaró con 19 puntos y Javier Romero Gómez con 13.

En el partido de ida, disputado en Curuzú Cuatiá, San Martín se impuso 85 a 73 y con la nueva victoria selló su pasaje a la gran final del certamen que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

La otra llave semifinal tendrá un tercer y decisivo cotejo. Colón se tomó revancha de la caída sufrida en Monte Caseros (66 a 63), le ganó como local a San Lorenzo 78 a 76 y forzó al juego desempate que tendrá lugar este domingo, desde las 20 su estadio ubicado sobre la calle Catamarca.

Colón dominó las acciones a lo largo del partido. Se llevó los tres primeros parciales: 23-19, 22-20 y 17-15, sin embargo San Lorenzo reaccionó en el final y contó con la posibilidad de torcer la historia.

Matías Núñez con 24 puntos y Blas Fornies con 13 fueron los goleadores en el equipo capitalino que tiene como DT a Horacio Brun. En la visita, que tiene como entrenador a Javier Skiarski, se destacaron en la ofensiva Juan Frigerio con 27 puntos y Leonardo Solís con 15.