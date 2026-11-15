Traverso fue segundo en Río Cuarto y luchará por el título en el Gran Premio Coronación

La segunda final del fin de semana de la Fórmula 3 Metropolitana, correspondiente a la fecha 11, se corrió este domingo y un tuvo un ganador repetido: Malek El Bacha, en tanto que el segundo puesto quedó para el esquinense Benjamín Traverso que llegará al Gran Premio Coronación con la posibilidad de luchar por el título.

En la carrera de este domingo, picó en punta el poleman y ganador de la primera carrera, Malek El Bacha, quien controló el ataque por parte de Nazareno López pero el volante de Gualeguaychú no contó con que tenía a Traverso a sus espaldas y el volante de Esquina lo superó antes del frenaje de la primera curva. Llegada a la mitad de la competencia, Francisco Olaverría y Traverso se intercambiaban el puesto de escolta facilitándole las acciones al líder.

Victoria de Malek El Bacha, cuarta consecutiva, sexta del año y séptima en el historial, lo escoltaron Traverso y Olaverría, ambos llegan con chances matemáticas al GP Coronación que se correrá en La Plata el próximo 6 de diciembre junto al ganador de este fin de semana.

El GP Coronación tendrá el mismo formato que esta fecha, clasificación y 2 carreras (5 y 6 de diciembre) de puntaje y medio, quedan en juego 115,5 puntos, llegan con chances matemáticas Malek El Bacha, Benjamín Traverso, Francisco Olaverría y Jerónimo Memmo.