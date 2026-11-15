Peuyrredon y Entre Ríos festejaron en el Super Seven del Nordeste

La Copa de Oro “Vicente Rosselló” tiene un nuevo ganador: Pueyrredon de Buenos Aires se impuso 19 a 15 ante Taraguy en la final del Súper Seven que se vivió el sábado en la capital correntina. En tanto que la Copa de Plata quedó en manos de San Patricio, quien superó a CRAR 17 a 12 y la Copa de Bronce fue para Regatas de Bella Vista “B” que se impuso 12 a 5 ante Aranduroga.

En tanto que en el torneo de Selecciones, Entre Ríos superó en otra final ajustada a Nordeste por 12 a 7, reeditando el enfrentamiento de la final del Seven de la Republica de año pasado, en el que el combinado de correntinos y chaqueños se adjudicó el certamen nacional. La competencia en Corrientes sirvió para preparar a los combinados para la cita en Paraná y del que participaron también los seleccionados de Santiago del Estero y Formosa.

En el marco de esta gran cita social y deportiva, el seleccionado de la URNE de Rugby Femenino, que también se prepara para el Seven de la República, disputó un encuentro amistoso, desplegando su potencial y del que participaron las jugadoras chaqueñas que integran el seleccionado nacional “Las Yaguaretés”, enalteciendo el nivel deportivo del certamen.

La jornada comenzó en la mañana con la X° edición del Seven de Menores “Nicolás González Vilas” del que participaron en Menores de 12, 13 y 14 años, con equipos de Tacurú de Posadas, Aguará de Formosa y los clubes de Resistencia y Corrientes.

Durante el sábado, el publico acompaño las alternativas de los diferentes torneos presentados este año en el Super Seven y compartieron servicios, juegos y regalos que ofrecieron algunos sponsors y prestadores de servicios que acompañaron el evento.

La dirigencia de Taraguy, junto al amplio equipo de trabajo, estuvo en todos los detalles para que los participantes, referees y aficionados, pudieron disfrutar del torneo y luego de las finales, realizaron la entrega de premios, con algunos reconocimientos y homenajes especiales.

Uno de ellos y cargados de emoción, fue el homenaje a “Carlos Aberto “Pilí” Arqué”, un referente del club. El presidente junto a la familia de “Pilï”, otorgaron esa distinción al grupo de amigos, que compartían habitualmente los mediodías y con quien disfrutaban del club y del rugby. Osvaldo Zarate, recibió en representación de todo el grupo de “El Divino”.



Así mismo, en el momento de los referees, se entregó el premio al Referee Destacado “Ángel Kelo Mecca”, que fue para Pablo De Luca, referee de la URBA, referente del referato nacional. Y en homenaje a “Marito” Fernández, un colaborador incansable del club, la dirigencia otorgó un reconocimiento por su constante apoyo a Taraguy, la distinción fue para Pablo Vila.

Por otro lado, el premio al Espíritu Deportivo “Gustavo Chobi Vega” fue para Regatas de Bella Vista, club bonaerense que demuestra todos los años su compromiso con el certamen al que concurre desde sus inicios.

RESULTADOS



Super Seven - Fase clasificatoria:



Zona A: Regatas Resistencia 15- Regatas Bella Vista “B” 12; Taraguy “A” 26 – Regatas Bella Vista “B” 12; Taraguy “A” 26 – Regatas Resistencia 0.



Zona B: Sixty 24 - CRAR 0; CURNE 7 – CRAR 40; CURNE 0 – Sixty 41.



Zona C: San Patricio 19 - Taraguy “B” 7; Regatas Bella Vista 21 – Taraguy “B” 7; Regatas Bella Vista 22 – San Patricio 7.



Zona D: Aranduroga 10 – CAPRI 19; Pueyrredón 19 – CAPRI 5; Pueyrredón 17 – Aranduroga 15.



Semifinales



Copa de Bronce: Regatas Bella Vista “B” 15 – CURNE 14 y Taraguy “B” 12 – Aranduroga 19.



Copa de Plata: Regatas Resistencia 12 – CRAR 26, San Patricio 12 – CAPRI 5.



Copa de Oro: Taraguy “A” 5 – Sixty 0 y Regatas Bella Vista “A” 5 – Pueyrredón 24.



Finales:



Copa de Bronce: Regatas Bella Vista “B” 12 – Aranduroga 5.



Copa de Plata: CRAR 12 – San Patricio 17.



Copa de Oro: Taraguy 15 – Pueyrredón 19.

Seven de Selecciones:



Entre Ríos 19 - Santiago del Estero 19, Nordeste 33 - Formosa 5, Nordeste 19 – Santiago del Estero 7, Entre Ríos 28 – Formosa 10, Santiago del Estero 22 – Formosa 14 y Nordeste 7 – Entre Ríos 12.



