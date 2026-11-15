Huracán de Goya dio vuelta la serie y jugará la final de la Región Litoral Norte

Con una gran producción y contundencia en el ataque, Huracán de Goya le ganó a La Picada de Posadas 3 a 0 para clasificar a la final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. El equipo goyano, que había perdido el encuentro de ida 2 a 1, dio vuelta la serie final frente a su público en el estadio Ramón Cacique Oviedo.

Con el triunfo y la clasificación a la final de la región, Huracán clasificó al inédito Torneo Argentino del Interior y mantiene la ilusión de clasificar al Federal A. En la final de la Región Litoral Norte, el rival será Municipal de Laishi, Formosa. El elenco celeste goyano será visitante en el encuentro de ida y definirá como local el pasaje a la Etapa Final.

Obligado a dar vuelta la eliminatoria, Huracán de Goya golpeó muy temprano. A los 2 minutos, Cristian Zone, de cabeza, estableció el 1 a 0. El local siguió con el control del juego frente a un equipo que estuvo maniatado y atacó muy pocas veces.

El segundo gol del cotejo llegó a los 22 minutos. Guillermo Enrique desniveló por derecha, eludiendo a un rival, y asistió para Jesús Pezoa marque el segundo del local.

Lejos de reaccionar La Picada en el complemento, Huracán de Goya mantuvo el dominio del partido. El tercer gol llegó a los 22 minutos y nuevamente Pezoa, después de tres salvadas entre los defensores y el arquero visitante, fue el autor de la conquista.

La eliminatoria terminó 4 a 2 favorable a Huracán de Goya que ahora definirá la Región Litoral Norte frente a Municipal de Laishi de Formosa. Los dos equipos clasificaron al Torneo Argentino del Interior 2027 y buscarán llegar a la Etapa Final por un lugar en el Federal A.