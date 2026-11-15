San Martín expone su remontada frente a Quimsa, uno de los punteros

Luego de casi un mes y cinco partidos consecutivos como visitante, San Martín (2-7) se volverá a presentar en Corrientes este domingo para enfrentar a Quimsa (7-1) de Santiago del Estero.



El cotejo, décimo para el rojinegro, se jugará en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” desde las 21 y se podrá observa a través del canal se streaming Basket.tv.



El juego tendrá una particularidad, será el primero que dispute el correntino Franco Méndez frente a su equipo.



Después de un mal inicio, con siete derrotas seguidas, la peor racha de su historia, San Martín logró sumar dos triunfos. Le ganó como visitante a San Lorenzo y a Ferro Carril Oeste (estuvo 16 puntos abajo en el marcador), aunque todavía no pudo abandonar la última ubicación.



San Martín concretará su regreso a Corrientes después de casi un mes. La última presentación en el Fortín, fue el pasado 20 de octubre en la amplia derrota contra Olímpico de La Banda que marcó el cierre del ciclo de Gabriel Revidatti como DT.



Será el primer juego del entrenador Diego Vadell en Corrientes, dado que debutó en su segundo ciclo en San Martín en Capital Federal. En una situación similar está el estadounidense Luke Anderson que jugó los últimos dos partidos de la gira.



En el equipo correntino seguirá ausente el base Gastón García que se recupera de una lesión.



Desde la llegada de Vadell a la conducción técnica, San Martín intentó tener un mejor bloque defensivo, en tanto que en el ataque busca desequilibrar con las virtudes de sus jóvenes jugadores.



Quimsa llegó a Corrientes después de ceder su invicto frente a Instituto de Córdoba. En Santiago del Estero, el equipo que dirige Lucas Victoriano perdió 92 a 88.



En el plantel santiagueño, están entre otros, el correntino Méndez, Juan Laterza, Matías Solanas, Javier Saiz, Tayavek Gallizi, el estadounidense Tyren Johnson, Nicolás Copello, Francisco Conrradi, Facundo Rutenberg y el uruguayo Nicolás Martínez Varela.

Lo que viene



En lo que resta del año, San Martín afrontará cinco partidos seguidos como local, incluido el clásico frente a Regatas.



Luego del encuentro frente a Quimsa, el elenco rojinegro tendrá una pausa en la competencia y recién el lunes 7 de diciembre recibirá a Atenas de Córdoba.



La seguidilla de juegos como local continuará con Independiente de Oliva (miércoles 16), La Unión de Formosa (martes 22) y regatas Corrientes (martes 29).