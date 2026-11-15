San Lorenzo ganó en Corrientes y jugará la final de la Liga Provincial

El campeón provincial sigue en carrera y defenderá su título en la gran final de la Liga Provincial de Clubes 2026. San Lorenzo de Monte Caseros le ganó como visitante este domingo a Colón 69 a 51 y cerró la serie semifinal 2 a 1 a su favor.

San Lorenzo, que había ganado el juego en Monte Caseros y perdió la revancha en la capital correntina, no dejó dudas y ganó de principio a fin el tercer punto. La defensa fue clave para maniatar por completo al rival que colaboró con un muy bajo porcentaje en los tiros de tres puntos.

Gonzalo Gerez con 18 puntos, Juan Frigerio con 15 y Héctor Fochesatto con 14 fueron los principales goleadores en el equipo que conduce técnicamente Javier Skiarski. En Colón, los referentes ofensivos fueron Juan Pablo Gauna con 14 y Cristian Ojeda con 11.

El sábado por la noche, San Martín de Curuzú Cuatiá sacó boleto a la final luego de derrotar a Córdoba en cancha de Juventus por 77 a 68 y llevarse la semifinal 2 a 0.

De esta manera, solo resta conocer días y horarios para las finales del Provincial de Mayores. La serie se abrirá en Monte Caseros y la definición será en Curuzú Cuatía, ya que San Martín finalizó en tercer lugar en la tabla general y el Pitogüé en cuarta ubicación.

No es la primera vez que estos equipos finalizarán en los dos primeros puestos del certamen. En la edición 2024, San Martín (CC) se quedó con el Final Four disputado en Monte Caseros, en el que el anfitrión, San Lorenzo, finalizó en segundo lugar. Al año siguiente, el Pitogüé pudo consagrarse en su casa, mientras que San Martín estuvo ausente en el Final Four tras quedar eliminado en cuartos de final.