San Martín sumó su tercer triunfo consecutivo y bajó al puntero

Una gran victoria para ratificar su recuperación logró San Martín sobre Quimsa de Santiago del Estero 86 a 81 este domingo en la capital correntina. Para el Rojinegro fue el tercer triunfo consecutivo después de siete derrotas seguidas en el inicio de la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27, mientras que el elenco santiagueño sumó su segunda caída y cedió la primera ubicación.

En San Martín se destacaron Diego Collomb con 16 puntos, Juan Sebastián Gorosito con 15, Mateo Rearte con 14 y Sebastián Lugo con la misma cantidad pero también tomó 9 rebotes. En Quimsa, el principal goleador resultó Francisco Conrradi con 22, en tanto que Tyren Johnson terminó con 12.

Luego de cinco partidos seguidos como visitante, San Martín se volvió a presentar en el Fortín y mostró una imagen renovada. Con la conducción técnica de Diego Vadell, dirigió su cuarto partido en su regreso al club correntino, el equipo ganó en confianza y le jugó de igual a igual a uno de los equipos con mayor presupuesto de la competencia.

San Martín impuso su ritmo desde el salto inicial y abrió el juego con un parcial de 8-2, encontrando a Lugo en la zona pintada. Sin embargo, Quimsa respondió con un triple de Franco Méndez (jugó primera vez contra San Martín, su anterior club) y el aporte de Conradi en los rebotes. Aprovechando algunos errores no forzados del local, la visita pasó al frente y se quedó con el primer cuarto por 23-22.

En el segundo parcial, el rojinegro mantuvo la intensidad y, con ocho puntos consecutivos de Juanse Gorosito, recuperó la ventaja. Los dirigidos por Lucas Victoriano encontraron respuestas en Matías Solanas y Johnson, pero San Martín, con un gran juego colectivo, logró establecer una máxima de seis puntos. Dos triples de Rearte y los aportes de Lautaro Berra en la pintura fueron claves para cerrar la primera mitad arriba por 48-42.

A la vuelta de los vestuarios, ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar efectividad y pasaron varios minutos sin sumar. San Martín logró destrabar el marcador a través de Collomb, Daniel Moreira y Luke Anderson, mientras que Nicolás Copello respondió para Quimsa. El conjunto correntino amplió la diferencia y se llevó el tercer cuarto por 67-58.

En el último período, Quimsa aceleró y con dos triples de Conradi y Juan Ignacio Laterza, sumados a una buena circulación de pelota, buscó achicar la distancia y cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, San Martín sostuvo la ventaja y encontró en Collomb un triple para sellar el triunfo rojinegro por 86 a 81.

La próxima presentación de San Martín será el lunes 7 de diciembre cuando recibirá a Atenas de Córdoba.