Qué dijo Arruabarrena tras la goleada de Boca a Banfield

En la noche del sábado, Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina. A una semana de haberse consagrado campeón de la tabla anual, el Xeneize sigue en carrera por un nuevo título. El director técnico Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y se mostró orgulloso de sus dirigidos.

"Contento de volver a tener una nueva final. Saben lo que significa para mí la Copa Argentina. Felicito a mis jugadores porque es difícil después de lograr un título que se necesitaba volver a los cuatro días tener una semifinal", indicó el Vasco. "Es volver a insistir en seguir teniendo esa mentalidad, ese hambre. Es difícil pero los chicos están muy metidos, los resultados van ayudando. Ahora tenemos una semana para pensar en la final de la Sudamericana y trataremos de darle una alegría a nuestra gente", agregó.

Sobre el duelo ante el Taladro, reconoció que "nos costó el primer tiempo en los primeros minutos" pero que hicieron el primer gol "en el momento justo" y depués "Banfield nos tuvo que venir a buscar y estuvimos más precisos", por lo que consideró que "el triunfo es merecido".

El tanto que abrió el marcador llegó en la cabeza de Santiago Ascacíbar, que estuvo entre algodones en la semana por un golpe en la rodilla. "El Ruso estuvo con un golpe pero creí que estaba bien", dijo el DT. La asistencia fue una genialidad de Leandro Paredes, que pidió el cambio en el complemento. "Lea siempre quiere estar, le pregunté cinco minutos antes y me dijo que estaba bien. Después pidió el cambio él", aseguró.

Además, llenó de elogios al capitán. "Viene de un año con mucha actividad, con el tema de la lesión antes del Mundial, no tuvo pretemporada. Es el capitán, el líder y sobre todo en rendimiento", declaró Arruabarrena. "Nos beneficia mucho porque sabe mantener el ritmo, cuándo poner intensidad. Las palabras que pueda decir son todos elogios. Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen. Es gratificante para todo el staff tener un jugador de esa categoría y ese nivel", concluyó.

Más frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca

Sobre el nivel de Álvaro Montero: "Viene a un club muy importante, lleva una adaptación y lo ha hecho bien desde el principio. Es jerarquía, es un arquero de Selección, nos transmite esa seguridad. El grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos. Si le tocase a Brey o Javi García lo mismo. Es una linda competencia y eso hace que los rendimientos tengan que ser altos".

Sobre la rotación:"Somos Boca y tenemos que ir a buscar todo. Hay momentos que puede haber alguna rotación, otros no. Si vamos consiguiendo las cosas que queremos en algún momento habrá más variantes porque nos pueden tocar partidos muy juntos. Queríamos estar en una final, pelear todo y hace rato lo venimos demostrando. Los partidos que hemos jugado desde hace bastante son todas finales y el grupo dice presente. Al que le toca jugar responde y eso es gratificante como entrenador".

La recuperación de Adam Bareiro: "Adam está bien, está trabajando a la par del grupo, con muchas ganas. Tendrá su oportunidad y no tengo dudas de que va a responder porque tiene unas ganas bárbaras. Son unas características que no tenemos y trataremos de aprovecharlo al máximo".

La importancia de los que menos juegan: "Los necesito a todos y en estos meses han tenido oportunidades, algunos menos que otros y nos da la sensación de que somos injustos con algunos pero son decisiones que tenemos que tomar. En el día a día, los que están afuera suman muchísimo, chicos que hace seis meses eran criticados. El hincha no lo ve en el día a día, gente que no es de Boca Predio. Me saco el sombrero porque son los que realmente arman grupo y tiran para adelante todo".

TyC Sports