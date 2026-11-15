El Club Córdoba se coronó campeón invicto tras vencer a Unión de Goya en la final femenina

Las Rojas perdieron 73-39 ante el Club Córdoba en el segundo juego de la definición provincial.

Más allá de la caída ante el campeón invicto, el equipo goyano coronó una campaña consagratoria y jugará la Liga Federal Femenina.

Balance de la campaña y protagonismo de Las Rojas

El plantel conducido por Andrés Bernasconi ratificó su protagonismo sostenido en el máximo nivel del básquetbol.

Tras finalizar en el tercer puesto del Final Four en la edición pasada, el conjunto goyano dio un paso al frente al instalarse este año en la gran definición del certamen.

El cuerpo técnico y el plantel lograron superar lesiones, bajas y modificaciones en el esquema a lo largo de los meses, compitiendo siempre al máximo nivel.

El presidente de la Asociación Goyana de Básquet, Leonardo Gossen, viajó junto a la delegación y fue invitado a entregar el trofeo de subcampeonas a Las Rojas.

El poderío del campeón y el premio nacional

El cierre del torneo dejó en relieve el nivel del rival capitalino y el nuevo horizonte competitivo del club.

El Club Córdoba se consagró de forma invicta tras ganar sus 13 partidos del certamen, destacándose la jugadora Tiziana Huici como la MVP de la final sabatina.

El esfuerzo colectivo tuvo su recompensa con la clasificación oficial al torneo nacional, donde el básquet femenino de Goya representará a la provincia de Corrientes en la Liga Federal.