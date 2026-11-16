Scaloni hablará ante los medios en la previa al amistoso con Costa Rica

La semana arranca con ilusión renovada en la Selección Argentina. Este martes, desde las 20, recibirá a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Se esperan variantes respecto del equipo que cayó 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, y buena parte de las dudas se despejará esta tarde, cuando Lionel Scaloni hable en conferencia de prensa.

Desde las 16, el entrenador albiceleste se sentará en la sala principal del predio de AFA y responderá las preguntas de los medios. Días atrás, ya había anticipado que retocará algunas líneas sin alterar la base: "El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir”.

Lejos estuvo Scaloni del dramatismo y los gestos de preocupación por solo un partido, el primero desde el retiro de Lionel Messi, pero lo cierto es que no se fue conforme con la producción defensiva. Su declaración, además de lo ensayado en la práctica del domingo, esperanza a dos zagueros con sus debuts: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

Se esperan más modificaciones para este segundo choque preparatorio, sobre todo en el arco, si es que está para volver Emiliano Dibu Martínez, y de mitad de cancha hacia adelante. Si no confirma la formación frente a los micrófonos es porque aún le queda un entrenamiento para terminar de delinear todo. Desde las 18, una vez que termine su conferencia, comandará la última jornada de trabajos de la Selección en Ezeiza y no en Córdoba, como estaba organizado inicialmente.

Este cambio de logística se debió a que están pronosticadas fuertes lluvias para este lunes en la capital de la provincia vecina. Por este motivo, Argentina recién volará el martes a primera hora, quedará concentrada en un hotel céntrico –donde se espera que sea recibido por una multitud- y por la noche saltará a la cancha para medirse con los Ticos dirigidos por Bryan Ruiz.

TyC Sports