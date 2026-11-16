En septiembre, el goyano Kevin Zenón dejó Boca Juniors para marcharse a Atlas de México después de haber perdido terreno en la consideración del Vasco Arruabarrena, pero ese cambio le hizo muy bien porque se convirtió en una de las figuras del Apertura en la Liga MX, donde acumula dos goles y tres asistencias en seis presentaciones.

El zurdo volante se metió rápidamente en el corazón de los simpatizantes y fue clave para que el conjunto que dirige el argentino Hernán Crespo ocupe el quinto puesto de la tabla con 27 unidades. En los 491 minutos que acumuló, el ex-Unión mostró toda su calidad anotando dos goles y dando seis asistencias.

Atlas invirtió 6 millones de dólares en la ficha del mediocampista que había arribado al Xeneize en 2024, donde disputó 92 partidos, convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias. Sin embargo, su nivel fue de mayor a menor.

Después de haber tenido gran protagonismo durante el proceso de Diego Martínez, el correntino de 25 años perdió mucho terreno y con Claudio Úbeda incluso llegó a quedar fuera del banco de los suplentes en varios oportunidades.

De esta manera, Zenón, quien fue parte de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, momento en el que su nivel empezó a decaer, buscará volver a brillar como supo hacerlo con la azul y oro para soñar con un salto en su carrera.

TyC Sports