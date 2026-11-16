El tenista correntino Carlos María Zárate se consagró ganador de la segunda edición de la Beca Galperin al Mérito, tras finalizar en el primer puesto del ranking con 93 puntos. Por su parte, el bonaerense Juan Estévez ocupó la segunda posición, con 66 unidades, y también aseguró su clasificación a la Next Gen Argentina.

Zárate, de 21 años y ubicado en el puesto 333 del ranking mundial, su mejor posición hasta el momento, participó en 15 de los 18 torneos puntuables disputados en el país durante la temporada. Su mejor performance llegó con la conquista de tres títulos: el M25 de Luján y los M15 de Trelew y San Salvador de Jujuy. Por su parte, Estévez (357°) también participó en 15 certámenes y se quedó con los trofeos de los M15 de La Plata y Roldán.

De esta manera, ambos tenistas se aseguraron los principales premios económicos de la iniciativa, que contempla 60.000 dólares para el primero y 40.000 para el segundo. Además, accederán directamente a las semifinales del Masters de la Next Gen Argentina que se llevará a cabo durante la Semana del Tenis en las instalaciones del Circulo de la Fuerza Aérea en Vicente López donde habrá en juego 35 mil dólares extras.

Sobre el primer puesto alcanzado en la Beca Galperin al Mérito, Zárate sostuvo: “Fue el sacrificio de todo el año, de quedarme acá en Argentina para jugar la mayoría de los torneos y de ir en busca de ese objetivo, de ese sueño que era ganar la Beca. Yo sabía que, si la ganaba, iba a sacarme una mochila de peso en lo económico para el año que viene, ya que probablemente no tendría que pedirles plata ni a mi mamá ni a los sponsors”.

Esta semana se disputará el M15 de Olavarría, último torneo puntuable de la competencia, que definirá los tres lugares restantes para la Next Gen Argentina, además de un cupo para un jugador invitado. Zárate regresará a la competencia la próxima semana en el Challenger de Florianópolis, Brasil. Un certamen de categoría 75 que se juega sobre polvo de ladrillo.

Modalidad de la competencia



La Beca Galperin al Mérito fue un éxito en 2025 y se renovó en 2026 con mayor cantidad de beneficiados y premios totales. Esta iniciativa de Marcos Galperin, que cuenta con el aval y supervisión de la Asociación Argentina de Tenis, busca promover el desarrollo de jóvenes tenistas en su inserción al profesionalismo. Por eso, se premia a aquellos jugadores menores de 22 años que más puntos ATP sumen en competencias internacionales jugadas en el país a lo largo del año.

En 2025 fueron 24 los tenistas (nacidos hasta el año 2003) que sumaron al menos un punto compitiendo en el país, en las 18 fechas internacionales de todos los niveles del tenis profesional. El correntino Lautaro Midón (110 puntos) fue el ganador del gran premio de 60.000 dólares; y Juan Manuel La Serna (53), del segundo puesto y 40.000 dólares. Dichas sumas son utilizadas por los tenistas categoría 2004 para invertir en sus carreras durante la presente temporada.

El tenista correntino jugará esta semana el challenger de Montevideo, Uruguay. En el certamen de categoría 75 que se desarrolla sobre polvo de ladrillo, Midón enfrentará en primera ronda al boliviano Juan Prado Angelo.

Midón viene de abandonar el partido de segunda ronda en el challenger de Lima, frente al colombiano Miguel Tobón, por una molestia física. Después de los estudios médicos de rigor y al no comprobarse una lesión de gravedad, el correntino decidió presentarse en Montevideo.