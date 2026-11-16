Más de 100 atletas compitieron en la segunda edición del Desafío Cabral

En el marco de las actividades por el Mes de Saladas, el Complejo Turístico Municipal fue escenario de la segunda edición del Desafío Cabral de CrossFit.

Organizado por Natural Box con apoyo comunal, el certamen convocó a más de un centenar de competidores.

Desarrollo de la jornada y respaldo institucional

El evento deportivo combinó pruebas de alta exigencia física con un importante movimiento turístico para la localidad:

Más de 100 atletas de distintos puntos de la región se midieron en pruebas de fuerza, resistencia y técnica en las instalaciones del Complejo Turístico Municipal, acompañados por familiares, vecinos y turistas.

La competencia fue impulsada por Natural Box —bajo la dirección de su CEO y Head Coach, Pablo Blanco— con el apoyo del sector privado, jueces especializados y la presencia del intendente Noel Gómez junto a funcionarios del Ejecutivo municipal.

Todos los podios por categorías

Tras las exigentes rondas eliminatorias y finales, la organización oficializó los cuadros de honor en cada divisional:

Duplas Beginners Mujeres: Doble Unbroken (Natural Box) Laura y Rocío (Mburucuyá) Valkirias (Natural Box)

Scaled Hombres: Felipe Amarilla (Kowhai Training) Francisco Gómez (Atila Box) Nahuel Sabarece (Buffalo Elite Cross)

Scaled Mujeres: Leonela Fernández (Tercer Tiempo) Micaela Ferreira (DC Box) Fátima Paniagua (Natural Box)



Individual Advance Hombres: Francisco Condori (Atila Box) Fernando Sena (Wolfcross) Marcos Otaño (Maycross)

Individual Advance Mujeres: Stefani Altamirano (Bendito Cross) Elida Olivera (MS Boxfit) Aldana Rojas (DC Box)

Individual RX Hombres: Agustín Otaño (Crossland) Marcos Miglioranza (HIT Box) Nahuel Scagliotti (Energy)

Individual RX Mujeres: Ramona Falcón (Crossland) Rocío Alcoba (Némesis/RM) Brenda Martínez (Crossland)

