El camino que recorrió Godoy Cruz para volver a la primera división en un año

Godoy Cruz está de regreso. El Tomba volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras consagrarse campeón de la Primera Nacional y así consiguió el retorno exactamente un año más tarde de haber bajado después de 17 temporadas consecutivas en Primera. Para eso, el Bodeguero llevó adelante una importante renovación de su plantel. Se fueron 16 futbolistas tras el descenso y llegaron muchos otros para brindarle un aire renovado a la institución. Aunque a mitad de año hubo más movimientos claves para este logro.

Después de consumarse la pérdida de la categoría tras un cierre del 2025 muy cuesta arriba, en el Tomba hubo un éxodo de futbolistas, entre los cuales había varios que supieron tener buenos rendimientos y que buscaron nuevos horizontes. La lista de los que se marcharon tras el descenso la componen los arqueros Franco Pétroli y Rodrigo Saracho; Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli, Maxi González, Gonzalo Abrego, Nicolás Fernández, Pol Fernández, Walter Montoya, Santino Andino, Bastian Yáñez, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy y Daniel Barrea.

De ellos los nombres que más destacan son el de Andino, a quien su buen rendimiento lo había puesto en la órbita de River a fines de ese año pero terminó marchándose al Panathinaikos de Grecia en diciembre, y Auzmendi, el goleador que hoy está en Gimnasia y Esgrima La Plata.

En tanto, para la primera parte del torneo arribaron futbolistas como Juan Strumia, el arquero que se consolidó bajo los tres palos del Expreso; Esteban Burgos, defensor autor del gol de penal que abrió el triunfo ante Tristan Suárez; Federico Milo, Francisco Gerometta, Gastón Gil Romero, Martín Pino, que se destapó como la gran figura y goleador del torneo con 21 tantos; y Axel Rodríguez, el otro atacante que aportó un grito en la definición y cosechó ocho en el certamen. Además, volvieron dos hombres de la casa, como Juan Andrada y Nahuel Brunet.

Pese a la renovación, nada fue sencillo para el Tomba en el inicio. En mayo, apenas unos meses después de comenzado el torneo y transcurridas solo las primeras doce fechas, Mariano Toedtli dejó su cargo como entrenador con solo tres victorias. En su lugar llegó Pablo de Muner, uno de los grandes artífices de este presente. Pero a la vez, también hubo bajas importantes porque Godoy Cruz perdió a dos titulares indiscutidos como Mateo Mendoza, que se fue cedido a Argentinos Juniors, y Tomás Pozzo, que se marchó a Defensor Sporting.

En el período del mercado de pases de mitad de año, el club incorporó otros nombres que se hicieron importantes. Así desembarcaron jugadores que se ganaron la titularidad, como Benjamín Schamine, Felipe Cairús y Rodrigo Fernández, y otro para ser una opción desde el banco, como Fabricio Oviedo. Además, se sumó Diego Viera, zaguero paraguayo que había estado en el club entre 2015 y 2019 y fue la voz de mando para el sprint final en el que el Bodeguero ganó 14 de los últimos 20 partido. Así, el Tomba se subió a la punta de su zona recién en la última fecha y superó con creces a Tristán Suárez en la final para el ansiado regreso, que curiosamente se consumó exactamente 365 días después de haber descendido.

TyC Sports