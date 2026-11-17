Un mal cierre de partido, llevó a que Regatas Corrientes pierda como local frente a Quimsa de Santiago del Estero. El encuentro que se jugó este martes en la capital correntina favoreció a la visita 83 a 79 que en el desenlace metió un parcial de 11 a 1 para volver al triunfo.

La figura del encuentro fue el correntino, exSan Martín, Franco Méndez con 20 puntos y 5 rebotes, convirtiendo dos triples y dos libres claves en el cierre. En Regatas el destacado fue Fausto Ruesga con 29 unidades y 8 rebotes. En tanto que Sebastián Orresta aportó 12 puntos.

El dueño de casa logró bajarle el ritmo al juego con ofensivas largas y estacionadas, sin embargo, más allá de la incomodidad, Quimsa pudo imponerse con mucha efectividad (4/8 de tres puntos) tomando diferencia de 26 a 21 al cabo de los primeros 10 minutos.

El Remero mantuvo la línea y mejoró la defensa, lo que lo llevó a tomar un parcial de 10-5 (33-31) en cinco minutos del segundo cuarto para tomar el liderazgo por primera vez. El duelo terminó siendo equilibrado en los últimos minutos y eso se reflejó en el marcador, que plasmó 41 en ambos lados al término del primer tiempo.

El partido mantuvo la dinámica que planteó Regatas, con ofensivas largas y con poco vértigo, cosa que de todas maneras no quitó que ambos tuvieran mucha pólvora. Allí, Regatas encontró su mejor momento en el cruce llegando a tomar cinco de ventaja (62/57), pero unos errores en primera línea le dieron a la Fusión la chance de correr y descontar para dejar el tercer parcial 62-61.

El Fantasma dominó desde el plan de juego al inicio del último cuarto, y a falta de cuatro tomó diferencia de 76-69, con un pasaje fundamental de Orresta y de Ruesga como estandartes ofensivos. Sin embargo, Quimsa mostró su poder de fuego con tres bombazos consecutivos que volvieron a igualar las cosas en 78 con minuto y medio por jugar. El anfitrión perdió solvencia en ataque y dejó diluir las chances, mientras que la visita aprovechó de la línea y sentenció la historia en su favor 83 a 79

El conjunto correntino volverá a jugar recién el 9 de diciembre, cuando como local reciba a Atenas de Córdoba. La Fusión, por su parte, recibirá a Ferro el 21 de noviembre.



