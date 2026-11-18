Estudiantes de Paso de los Libres y Mocoretá se quedaron con los primeros puestos de las categorías individuales de Tecnicar 2026, la competencia de vehículos eléctricos construidos por escuelas técnicas de Corrientes. Ian Medina ganó entre los conductores masculinos, mientras que Gimena Maidana obtuvo el primer lugar en la categoría femenina.

Los campeones

Medina, alumno de la Escuela Técnica N.º 1 de Paso de los Libres, contó que practica karting desde hace tiempo y que esperaba con entusiasmo la posibilidad de participar en el certamen. "Corro hace bastante tiempo", dijo durante una entrevista con EducaPlay.

Por su parte, Maidana, representante de Mocoretá, se mostró emocionada por el resultado. La joven explicó que era su primer año en la competencia y que aprendió a manejar con el vehículo eléctrico que utilizaron en las pruebas.

"Es mi primer año, aprendí a manejar con este autito. Feliz y agradecida de compartir con mis compañeros", expresó.

Se trató de la quinta edición de Tecnicar, un desafío de vehículos eléctricos que se desarrolló con la participación de estudiantes de 22 escuelas técnicas de Corrientes.