Argentina goleó sin problemas por 7-0 a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, este martes 17 de noviembre en el segundo partido de la fecha Fifa. El partido se inclinó rápido para la Albiceleste gracias a una exhibición de Nico Paz, figura excluyente del encuentro pese a haber jugado solo 45 minutos.

El propio Paz, Julián Álvarez, y Franco Mastantuono, cada uno autor de un doblete, más un gol de Alexis Mac Allister en la segunda mitad sellaron la goleada del equipo argentino.

Nico Paz: la llave del gol y la goleada de Argentina

El equipo de Scaloni comenzó demostrando su superioridad desde el inicio. Primero a los 5', recuperación alta de Román Vega, quien jugó con Julián. La Araña giró y vio solo a Enzo Fernández en la puerta del área y el futbolista del City sacó un remate cruzado pegado al palo.

Y a los 8' sacó ventaja. Gran jugada colectiva argentina entre Enzo y Julián, que la armaron por derecha. Todo derivó en un pase a la puerta del área de taco y un zurdazo al ángulo de Nico Paz inatajable para Sequeira. Sería el comienzo de la gran noche para el nacido en las Islas Canarias.

A los 19' Costa Rica coqueteó con el empate, en lo que fue la única posibilidad de peligro para los de Bryan Ruiz. Desborde de Taylor por derecha y centro atrás por bajo para Josimar Méndez, que abrió el pie para direccionar el remate y se encontró con una gran respuesta de Dibu, que con la mano abierta la tapó casi del ángulo.

Sin embargo, Argentina seguía siendo superior y volvió a avisar a los 29' cuando Román Vega probó de zurda cruzado al lado del palo.

Pocos minutos después, a los 35', llegaría el 2-0 con una jugada similar otra vez por derecha. Giay trepó, recibió por derecha y jugó al medio, para que Julián abriera el pie y rematara cruzado para mover la red y salir a festejar.

El gol hizo mella en el equipo costarricense, visiblemente afectado y golpeado desde lo mental. Y en la jugada siguiente, Prestianni abrió el pie derecho en la puerta del área y estrelló el palo del arco defendido por Sequeira.

Pero habría más de Nico Paz, que a los 39 volvería a brillar con un golazo perfecto para bajarle la persiana al encuentro. Marcado por tres, apiló a sus rivales y fue hacia su derecha, su pierna "inhábil". Con ella, fusiló a Sequeira al primer palo con un remate inatajable para el 3-0.

A los 43', por si fuera poco, otra vez aparecería Julián con un gol similar y desde otro ángulo en la definición al anterior. Por izquierda, sacó un zurdazo fortísimo al primer palo y festejó su doblete y el 4-0 antes del descanso.

Segundo tiempo: cambios de Scaloni y destaque de Mastantuono

En el comienzo de la segunda mitad, Scaloni hizo tres variantes: Montiel por Giay, Flaco López por Julián y Mastantuono por Nico Paz. Y al encendido Paz lo suplió el encendido Mastantuono, que a los 48' recibió un gran pase filtrado de Perrone en el área y abrió el pie para nuevamente vencer en el primer palo al arquero Sequeira.

Parecía que el equipo argentino se iba a llevar puesto a los centroamericanos, aunque terminó sacando el pie del acelerador.

Con muchas caras nuevas, como los debuts de Mariano Troilo y Aarón Anselmino, la Albiceleste administró la ventaja durante gran parte del tiempo buscando con paciencia y varios toques. Hasta que a los 78' Alexis Mac Allister cerró la abultada goleada. Con una gran jugada, el futbolista del Liverpool dejó por el camino a dos marcadores dentro del área y definió de zurda con un remate suave que venció al arquero.

La frutilla del postre llegaría a los 89', cuando Mastantuono no quiso ser menos que Nico Paz y recibió de Simeone en la puerta del área y sacó un remate raso, otra vez al primer palo de un flojo Sequeira, que le permitió sellar su doblete.

Argentina logró dejar atrás la derrota frente a Uruguay en La Bombonera y puede sacar varias conclusiones de un gran rendimiento ante su público en Córdoba, para cerrar el año de la mejor manera.

Espn