El reciente ganador de la Beca Galperin, el tenista correntino Carlos María Zarate, se instaló en los cuartos de final de un Future que se juega en Brasil.



Zárate, de 21 años y 333 en el ránking de la ATP, superó este jueves a Pedro Albuquerque Dietrich (1.666º) por 6-2 y 6-1 en uno de los cruces de segunda ronda del M25 de Lajeado que se disputa sobre polvo de ladrillo.



El correntino, que partió como segundo preclasificado en el certamen brasileño, le ganó en primera ronda al español Oscar José Gutiérrez (642º) por 6-4 y 7-6 (8-6).



Por los cuartos de final del Future, Zárate enfrentará este viernes a su compatriota Lorenzo Joaquín Rodríguez (520º) que viene de eliminar al paraguayo Hernando Escurra Isnardi (1469º) por 6-4 y 6-3.



Será el cuarto choque entre Zárate y Rodríguez en el circuito profesional. El historial favorece al bonaerense de 27 años 2 a 1. El único triunfo correntino fue en julio de 2025 en un M15 de Santiago de Chile.



Zárate resultó el ganador de la Beca Galperin al mérito en el 2026 y ahora encara sus últimos tres torneos del año.



“Fue el sacrificio de todo el año, de quedarme acá en Argentina para jugar la mayoría de los torneos y de ir en busca de ese objetivo, de ese sueño que era ganar la beca”, sostuvo el correntino. Zárate, de 21 años y ubicado en el puesto 333 del ranking mundial, su mejor posición hasta el momento, participó en 15 de los 18 torneos puntuables disputados en el país durante la temporada. Su mejor performance llegó con la conquista de tres títulos: el M25 de Luján y los M15 de Trelew y San Salvador de Jujuy.



“Yo sabía que, si la ganaba, iba a sacarme una mochila de peso en lo económico para el año que viene, ya que probablemente no tendría que pedirles plata ni a mi mamá ni a los sponsors”, manifestó Zárate que se hizo acreedor a 60 mil dólares.



La beca es una iniciativa de Marcos Galperin, que cuenta con el aval y supervisión de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), busca promover el desarrollo de jóvenes tenistas en su inserción al profesionalismo. Por eso, se premia a aquellos jugadores menores de 22 años que más puntos ATP sumen en competencias internacionales jugadas en el país a lo largo del año.



“Con esta ayuda económica creo que el año que viene voy a poder jugar mucho más tranquilo, sin la presión de tener que buscar un campeonato para sumar plata”, agregó “Cali”.



“Voy a poder proyectar el año de mejor manera . Viajar todas las semanas con el entrenador y tratar de su sumar al fisioterapeuta o al preparador físico. Es decir que podré sumar cosas que me ayuden a mi carrera”, enfatizó.

Midón cayó en Uruguay



El correntino Lautaro Midón (179º) tuvo una pronta despedida del Challenger de Montevideo, Uruguay, al caer en primera ronda frente al boliviano Juan Carlos Prado Angelo (181º) por 6-2, 3-6 y 6-3.



El certamen uruguayo, de categoría 75, se juega sobre polvo de ladrillo y marcó el cuarto cruce entre los sudamericanos que ahora quedó igualado en 2 triunfos por bando.



La agenda de Midón indica que la próxima semana se presentará en el Challenger de Florianópolis que se jugará en las canchas de polvo de ladrillo del Lagoa Iate Clube.



