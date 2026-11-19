La temporada 2026 del Turismo Carretera 2000 se definirá este fin de semana en Rafaela, Santa Fe. El correntino Humberto Krujoski está segundo en la lucha por el título y la única alternativa para llevarse la corona es ganar.



El correntino llega al Gran Premio Coronación en el óvalo de Rafaela, a 11 puntos de Bernardo Llaver, el único líder, y con un único objetivo: ganar.



Lejos de modificar su manera de trabajar, el piloto del ACRA-Ambrogio Racing asegura que afronta la definición igual que cada fecha del año. "Trato de llegar de la misma manera en que me presento a cada fecha. Entrenado y concientizado en que tengo que ir a buscar el mejor resultado posible", explicó. Tampoco hay cábalas en su rutina: será su sexta definición de campeonato con posibilidades. En tres campeonatos nacionales y en algunos zonales tuvo la chance de consagrarse. "Voy tranquilo, pero tengo la única premisa de ir a ganar, necesito el triunfo", afirmó.



La lucha por el campeonato tiene como principal candidato a Bernardo Llaver, quien llega a Rafaela como líder de las posiciones con 189 puntos. Su escolta es Humberto Krujoski, con 178 unidades, mientras que Luis José Di Palma ocupa el tercer lugar con 167.



El sistema de puntuación también tendrá un incentivo especial. El ganador de la carrera recibirá 140 puntos, mientras que el autor de la pole position sumará otras 12 unidades.



De esta manera, habrá un total de 152 puntos en disputa, una cantidad que mantiene abierta la definición y les da a los principales aspirantes la posibilidad de luchar por el campeonato hasta el final.



Al repasar su temporada, Krujoski reconoció que el año se le hizo esquivo en un par de carreras que tenía para ganar y que finalmente no se dieron, como la final de San Nicolás. Esa cuenta pendiente lo obliga hoy a jugarse todo, algo que, según explicó, lo alivia: "Es lindo ir a correr así, a dejarlo todo y que no te quede otra alternativa. Eso me quita presión".



En ese camino, la estructura que lo respalda pesa. Con los trabajos previos de siempre en el taller, el piloto destacó la experiencia de un equipo que pelea prácticamente todos los años los campeonatos. "Tener esta estructura que conoce de definiciones aporta esa experiencia, esa contención que puede necesitar un piloto en esta etapa", sostuvo.



Una de las particularidades de la última fecha será que no habrá hándicap por penalizaciones ni lastres. Todos los competidores afrontarán la actividad en igualdad de condiciones, sin cargas adicionales y con la posibilidad de buscar el máximo rendimiento de sus autos.



El escenario también juega a favor de Krujoski desde lo emocional. Para el correntino, Rafaela siempre tuvo algo especial y le dio grandes momentos. Recordó una victoria bajo la lluvia, en sus comienzos, con un Renault de la Copa Mégane, que fue el quiebre para llegar al título. "Es un circuito súper veloz, con autos de altas prestaciones, y mítico desde el punto de vista de nuestro automovilismo. Que se defina todo ahí va a ser muy entretenido y muy lindo. Me llena de ilusiones estar en esta instancia con estas posibilidades", expreso.



Con la experiencia de cinco definiciones previas, el respaldo de un equipo acostumbrado a pelear campeonatos y la ilusión intacta en un circuito que le trae buenos recuerdos, Humberto Krujoski se prepara para jugarse todo en el Gran Premio Coronación. En Rafaela no habrá cálculos: el título se define a pura velocidad.



Este viernes habrá dos tandas de entrenamientos. El sábado habrá una tercera y la primera clasificación comenzará a las 11, en tanto que la segunda será desde las 16.47.



La carrera final está prevista para el domingo a partir de las 13. Será a 15 vueltas o 25 minutos de duración.