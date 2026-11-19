Con la derrota frente a Boca Unidos 3 a 0 en la continuidad de la quinta fecha, segunda fase del Oficial de Primera A, Libertad definió su suerte para la temporada 2027. Deberá jugar en la Primera B.



El Decano del fútbol capitalino no ganó en la presente temporada. Disputó 19 partidos y solamente cosechó 2 empates. Le resta jugar tres encuentros pero ya no podrá abandonar las últimas dos posiciones del Oficial.



Boca Unidos, que el miércoles ganó con goles de Tobías Molina, Santiago Pavón y Lautaro Cattáneo, se metió en zona de clasificación.



La fecha comenzó el pasado sábado 14 con los resonantes triunfos de Talleres sobre Huracán 3 a 1 y de Curupay ante Ferroviario 1 a 0 que les permite ilusionarse con la permanencia en la categoría. Además, Mburucuyá e Independiente igualaron en 2 tantos.



El resto de los partidos fueron suspendidos por las malas condiciones de los campos de juego después de la lluvia caída en la capital correntina. La quinta fecha se completará este domingo 22. Se disputarán cuatro partidos en dos escenarios.



El programa de partidos para este domingo es el siguiente:



Cancha de Sportivo: 17.00 Yaguareté vs. Lipton y 19.00 Sportivo vs. Empedrado.



Cancha de Rivadavia: 17.00 Doctor Montaña vs. Sacachispas y 19.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú.

Reducido en la B



El segundo finalista del Reducido de la Primera B en la Liga Correntina de Fútbol se conocerá este viernes cuando se enfrenten Quilmes y San Marcos.



El partido está programado desde las 19 en cancha de Ferroviario y determinará qué equipo seguirá en carrera en la búsqueda del segundo ascenso.



Quilmes llega a esta instancia por haber quedado tercero en la etapa clasificatoria del Oficial, mientras que San Marcos fue cuarto.



En el caso que los 90 minutos terminen igualados, se recurrirá a los tiros desde el punto del penal para definir un ganador y el pasaje a la final.



El juego decisivo por el segundo ascenso ya tiene un finalista: San Jorge (foto), que empató sin goles con Robinson pero se impuso en la tanda de los penales 4 a 2.



El primer ascenso de la temporada quedó en poder de Villa Raquel que en la última fecha del Oficial se apoderó de la primera ubicación.