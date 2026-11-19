La delegación de Boca tuvo que atravesar un control antidopaje por parte de la Conmebol luego de pasar su primera noche en el hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, en Colombia.



Los representantes de la entidad organizadora del fútbol sudamericano se presentaron en la concentración a las 8:00, sin previo aviso, y tomaron muestras de 23 de los 33 convocados.



El plantel del “Xeneize” llegó a suelo colombiano anoche, con una amplia delegación en la que el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena optó por incluir en el viaje a jugadores lesionados y relegados de su consideración, para sostener los lazos del grupo.

La noche del miércoles 18 de noviembre marcó la llegada del plantel de Primera de Boca a Barranquilla, con el calor de la gente que se acercó a la puerta del hotel para recibir al micro, pero sus jugadores no pudieron descansar de la forma habitualmente recomendada, con responsabilidad de la Conmebol.

A las 8 de la mañana de este jueves (hora colombiana), un grupo de representantes de la confederación empezó a golpear las puertas de cada habitación, interrumpiendo el sueño de los jugadores con el objetivo de tomar muestras de orina, para realizar un control antidoping.

Boca jugará su primera final internacional en tres años este sábado 21 de noviembre desde las 19:30, cuando se mida con Atlético Mineiro de Brasil en búsqueda de su primer título internacional desde 2008 y su primera Copa Sudamericana en 21 años.