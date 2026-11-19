Comunicaciones tendrá este viernes una exigente prueba por la Liga Argentina de Básquet cuando reciba a San Isidro de San Francisco, Córdoba, en lo que será su quinta presentación en la competencia. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio aurinegro y los árbitros serán Sebastián Vasallo y Alejandro Costa.

El equipo mercedeño buscará hacerse fuerte como local ante uno de los protagonistas de la competencia, que llega invicto en sus primeras presentaciones (5-5).

El aurinegro aprovechó estas casi dos semanas sin competencia para intensificar los entrenamientos y corregir algunos aspectos que fueron determinantes en los encuentros anteriores, principalmente en el costado defensivo.

Comu llega tras la caída como local frente a Sportivo Suardi en tiempo suplementario por 101 a 90 lo que lo llevó a caer al puesto 15º en las posiciones. Tiene un récord de 1 partido ganado y tres perdidos.

Por su parte su rival llega de la mejor manera. Le ganó el miércoles en Resistencia a Villa San Martín por 79 a 65 lo que le permite ser uno de los líderes de la Conferencia Norte junto con Salta Basket ambos con 5 partidos jugados y 5 perdidos.

Después de este compromiso, Comunicaciones tendrá por delante una gira por Santiago del Estero y La Rioja, dos destinos que habitualmente presentan dificultades. El calor y los viajes serán otros factores a tener en cuenta para el conjunto mercedeño.

Bruner tiene la palabra

"Tenemos que mejorar muchísimo la defensa. En los cuatro partidos nos vienen haciendo más de 90 puntos, así que es lo que estamos trabajando para bajar el goleo de los otros equipos. Porque después, si uno defiende bien, en ofensiva todo fluye", sostuvo Agustín Bruner, jugador de Comunicaciones.

"Yo creo que son desconcentraciones. Además, nosotros también jugamos a un goleo alto, así que es medio lógico que el otro equipo tenga un goleo alto también. Pero es demasiado que en los cuatro partidos nos anoten más de 90 puntos. Hay que trabajar para corregirlo", señaló.

Sobre el rival del viernes, Bruner reconoció la jerarquía de San Isidro. "Es un equipo muy duro, muy fuerte, siempre llega a instancias finales. Ahora viene puntero, con cinco victorias en cinco presentaciones. Va a ser un partido durísimo, como son todos».