El Club de Regatas Corrientes tuvo una excelente presentación en la Copa Argentina Sub 16 que se disputó del 13 al 18 de noviembre en la ciudad de Chapadmalal, quedándose con la Copa de Plata.

La competencia fue organizada por la Federación de Vóley Argentina (FeVA) y en la rama masculina contó con la presencia de 22 clubes de todo el país.

El equipo regatense integró la zona de grupos con Náutico Rosario, Municipalidad de Lomas de Zamora, Campos de La pampa, Rivadavia de Córdoba y Recreativo Areco de Buenos Aires.

En dicha instancia consiguió triunfos contra los pampeanos, los cordobeses y contra Recreativo Areco, mientras que sufrió derrotas frente a Náutico y con los de Lomas de Zamora.

De este modo logró la clasificación a los octavos de final de la zona campeonato, donde cayó frente a Ferro por 3-1. Ese resultado lo derivó a la Copa de Plata, donde venció al Club Pescadores de Paraná, a Rivadavia de Córdoba y a Mar Chiquita para lograr de esa manera quedarse con el trofeo de plata cerrando en la 9° ubicación del certamen.

El plantel regatense lo integraron Tiago Rodríguez, Benjamín Rodríguez, Lautaro Romero, Avelino Vargas Báez, Adriel Mendoza, Valentino Hüel, Luciano Rzepeki, Valentino Sotelo, Yamil Da Rosa, Juan Pablo Sosa, Agustín Moreira, Bautista Zárate, José Casco y Marco Meza Maulasano.

El entrenador del equipo es Ignacio López, quien estuvo acompañado por Mauricio Gómez Fedrigo como asistente técnico.