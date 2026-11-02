Tras ser sancionados Colapinto y Gasly, Alpine terminó el GP de México sin puntos

El piloto argentino Franco Colapinto fue sancionado y se quedó sin puntos en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, luego de haber llegado octavo en la carrera de este domingo. La decisión fue comunicada este domingo por la noche y se debe a que no habría reducido la velocidad en un tramo de la carrera en el que hubo bandera amarilla. Con esto, el argentino terminó en el puesto 15.

Al pilarense le sumaron 10 segundos de penalización por no respetar la bandera amarilla y salió de la zona de diez, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien le aplicaron un Stop and Go, equivalente a 30 segundos. De esta manera, Alpine pasó de tener a sus pilotos en zona de puntos a irse sin nada.

La noticia, además, llega cuando Colapinto festejaba un séptimo puesto porque más temprano el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien llegó séptimo en la carrera, había sido sancionado con diez segundos de recargo y le había cedido su lugar al argentino, que pasó del festejo a la tristeza en cuestión de horas.

Así, la clasificación final de la carrera quedó con Colapinto en el puesto 15 y su compañero, 17, solo por delante de los que debieron abandonar. Con esto, en vez de 31 puntos en el Campeonato, el argentino quedó solamente con 27.

"Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla simple", explicaron en el documento.

Con esta resolución, Liam Lawson, de Racing Bulls, se quedó con el P7 y le dio un envión a su equipo en el Campeonato de Constructores, en el que pelean mano a mano con Alpine por el quinto lugar. Por ahora, la segunda escudería de la bebida energizante está quinta con 108 unidades, contra las 69 del equipo francés.

Resultado final del Gran Premio de México de la F1

Max Verstappen (Red Bull) - 71 vueltas Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s799 Kimi Antonelli (Mercedes) - +4s006 Charles Leclerc (Ferrari) - +10s707 Lando Norris (McLaren) - +11s778 George Russell (Mercedes) - +12s263 Liam Lawson (Racing Bulls) - +20s899 Gabriel Bortoleto (Audi) - +22s041 Isack Hadjar (Red Bull) - +22s503 Ryo Hirakawa (Haas F1 Team) - +25s373 Alexander Albon (Williams) - +27s562 Carlos Sainz (Williams) - +28s638 Oscar Piastri (McLaren) - +29s475* Nico Hülkenberg (Audi) - +29s977 Franco Colapinto (Alpine) - +30s204* Sergio Pérez (Cadillac) - +30s695 Pierre Gasly (Alpine) - +51s483* Arvid Lindblad (Racing Bulls) - DNF Oliver Bearman (Haas F1 Team) - DNF Valtteri Bottas (Cadillac) - DNF Lance Stroll (Aston Martin) - DNF Fernando Alonso (Aston Martin) - DNF

Abandonos: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Sanciones: Piastri (10s de penalización por provocar una colisión con Lindblad), Gasly (Stop and Go convertido en 30s de penalización por no reducir la velocidad ante una doble bandera amarilla) y Colapinto (10s de penalización por no reducir la velocidad ante banderas amarillas)

TyC Sports