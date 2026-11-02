El primer ascenso de la temporada se definirá en la última fecha

En el cierre de la 13º fecha, San Jorge y Villa Raquel igualaron sin abrir el marcador y el primer ascenso de la temporada 2026 en la Liga Correntina de Fútbol se definirá en la última jornada de la segunda etapa.

El duelo donde se enfrentaron el puntero y su escolta terminó empatado y por lo tanto San Jorge se mantiene al tope de las posiciones, con dos puntos de ventaja cuando hay tres en juego.

En la última fecha del torneo Oficial de Primera División B, San Jorge enfrentará a Rivadavia, mientras que Villa Raquel se medirá con Peñarol.

La fecha 13 tuvo la particularidad que todos los encuentros terminaron empatados. El resto de los resultados fueron: Alvear 3 - Alumni 3, Robinson 0 - Quilmes 1, San Marcos 2 - Peñarol 2 y Quilmes 2 - Rivadavia.

Así se ubican

Cuando resta una fecha para concluir la etapa clasificatoria, las posiciones están de esta manera: San Jorge 28 puntos, Villa Raquel 26, Quilmes 23, Robinson 17, Alvear y San Marcos 16, Rivadavia 15, Barrio Quilmes y Alumni 12 y Peñarol 5.

Lo que viene

La fecha 14 contempla estos encuentros: Barrio Quilmes vs. Quilmes, Rivadavia vs. San Jorge, Alumni vs. San Marcos, Peñarol vs. Villa Raquel y Alvear vs. Robinson.

Una vez que concluya esta jornada, el primero de las posiciones logrará el campeonato y conseguirá el primer ascenso, mientras que los ubicados del segundo al cuarto lucharán por la segunda plaza al círculo superior.