El correntino Leonardo Jara denunció una multimillonaria estafa inmobiliaria en Estados Unidos

El futbolista correntino Leonardo Jara formalizó una denuncia penal ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires al considerarse víctima de una presunta estafa inmobiliaria multimillonaria radicada en Estados Unidos, maniobra fraudulenta que damnificó también a otros reconocidos jugadores del ámbito profesional argentino.

La presentación judicial detalla un esquema de inversión enfocado en la adquisición, remodelación y posterior arrendamiento de inmuebles en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland. De acuerdo con los elementos reunidos en la acusación, los promotores del negocio ofrecían un modelo denominado "llave en mano", asegurando rentabilidades anuales en dólares situadas entre el 10% y el 11%.

Jara, experimentado lateral derecho y mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y de destacado paso por Boca Juniors —donde conquistó títulos de Primera División—, además de haber jugado en Vélez Sarsfield, Lanús y Godoy Cruz, habría aportado una cifra cercana a los 520.000 dólares para la adquisición de tres viviendas.

Inmuebles inhabitables, falta de escrituras y la investigación en La Plata

El mecanismo de captación del capital incluía reuniones informativas en hoteles de las ciudades de La Plata y Buenos Aires, traslados guiados a Estados Unidos para exhibir las unidades habitacionales y la remisión de liquidaciones periódicas que simularon el pago de alquileres y el descuento de expensas.

Sin embargo, las inconsistencias operativas salieron a la luz cuando los damnificados constataron que los títulos de propiedad nunca se transfirieron legalmente a las sociedades de los inversores, mientras que varios inmuebles registraban elevadas deudas impositivas, falta de mantenimiento estructural y condiciones edilicias inhabitables.

Entre la nómina de deportistas afectados por el engaño financiero figuran además Lucas Ariel Rodríguez, Gonzalo Maroni y Ezequiel Cerutti, entre otros.

La causa penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del departamento judicial de La Plata, bajo la instrucción del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

En tanto, el colectivo de futbolistas damnificados cuenta con el patrocinio legal del abogado Ignacio Fernández Camillo, quien solicitó peritajes financieros para rastrear el destino del dinero enviado al exterior y determinar la titularidad real de los inmuebles.