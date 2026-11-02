La Liga Provincial 2026 tiene a sus semifinalistas

La Liga Provincial de Básquetbol, primera división masculina, ya tiene a sus semifinalistas que además lograron el derecho deportivo a participar de la próxima Liga Federal.

Córdoba y Colón de la capital correntina ganaron sus series 2 a 0, mientras que San Lorenzo de Monte Caseros (foto) y San Martín de Curuzú Cuatiá revirtieron las suyas y se impusieron 2 a 1.

El primero en sacar boleto a la siguiente instancia fue Colón, que en el segundo juego de la serie, volvió a derrotar a El Tala, esta vez por 81 a 49, para quedarse con la eliminatoria.

El otro duelo entre capitalinos, también se definió en dos juegos. Córdoba venció en la noche del domingo a Sportivo por 75 a 52 y un año más está entre los cuatro mejores equipos del Provincial.

Por su parte, San Lorenzo , el defensor del título, requirió de un tercer partido para eliminar a Pingüinos. El sábado, en Monte Caseros, igualó la serie al ganar por 82 a 59. Un día después, sentenció la historia al imponerse 90 a 66.

Por su parte, San Martín de Curuzú Cuatía también se llevó su serie en tres partidos. El sábado, en el Gigante del Sur, le ganó a Football de Esquina 83 a 69 y forzó el tercer juego. En el definitorio, volvió a vencer, esta vez fue 83 a 62.

Las semifinales, al mejor de tres partidos, se pondrán en marcha el domingo 8 con los partidos San Martín - Córdoba y San Lorenzo - Colón.



Las revanchas y los posibles terceros juegos serán en la capital correntina.