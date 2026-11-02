Regatas concretó su primer recambio de extranjero

Luego de siete partidos, 4 en la Liga Nacional de Básquetbol y 3 en la Liga Sudamericana de Baloncesto, Regatas Corrientes decidió realizar su primer recambio de extranjero en la temporada. Dio de baja a Keith Stone e incorporó a Dayon Griffin.



Griffin, nacido el 21 de diciembre de 1995 (30 años) en la ciudad de San Petesburgo, Florida, es un alero de 1,94 metros de altura que viene de jugar con Jorge Guzmán de Eduador, equipo con el cual enfrentó a Regatas en la presente temporada.



En su paso por el elenco ecuatoriano, en la competencia internacional dejó estos números: 19,3 puntos, 4,3 rebotes y 2,8 asistencias en seis encuentros. En el choque frente a Regatas convirtió 20 tantos y bajó 5 rebotes.



El norteamericano comenzó su carrera deportiva en el básquet universitario en el 2014, mientras que en el 2019 dio el salto al profesionalismo con KB Feronikeli de Kosovo .



También participó en las competencias de Polonia, Ucrania, Grecia, Chipre, Hungría, Indonesia y México.



El norteamericano arribará a la Argentina cerca del fin de semana, y es probable que se sume al equipo directamente en Buenos Aires durante la próxima gira que arrancará el viernes 6 frente a San Lorenzo.



Griffin deberá esperar a las habilitaciones internacionales en las que la dirigencia Remera se encuentra trabajando para hacer su debut.



La decisión de la salida de Stone se dio exclusivamente por motivos deportivos señalaron desde la entidad correntina. En la Liga Nacional promedió estos números: 3,8 puntos y 2,8 rebotes en 13,7 minutos en cancha por partido.