Joaquín Cocomarola fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El seleccionado de rugby se alzó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.



La caída ante Sudáfrica en las semifinales por 24-12 llevó al conjunto argentino a jugar por el bronce y fue allí donde venció a Canadá en un contundente 36-5.



Si bien no se logró retener el oro de Buenos Aires 2018, fue un gran torneo para los juveniles argentinos que contó con la presencia del correntino, jugador de Aranduroga, Joaquín Cocomarola, y una gran oportunidad para seguir desarrollando jugadores en el seven y formarlos de cara a los seleccionados de mayores.



El oro se lo llevó Francia que venció en la final a Sudáfrica por 26-19.



En la primera semifinal del día, el seleccionado argentino se enfrentó con Sudáfrica. Tras cometer un knock on en la primera salida y estar defendiendo muy cerca del ingoal propio, los juveniles argentinos lograron retomar la posesión tras un scrum de Sudáfrica y tras un a gran jugada colectiva se pusieron adelante en el marcador a través del try de Federico Anderson.



A falta de un minuto del final, Federico Kantz se escabulló entre la defensa rival para – con posterior conversión propia – estirar la ventaja a 12-0.



En la última de la primera mitad, Sudáfrica acortó distancias y marcó un try para dejar las cosas 12-5.



En el complemento, el conjunto argentino no logró hacer pie, tuvo varias imprecisiones y Sudáfrica presionó constantemente para jugar casi la totalidad del tiempo en campo argentino.

A los tres minutos Sudáfrica dejó las cosas 12-10, la ilusión argentina estuvo a flor de piel, pero en las últimas dos jugadas del partido no lograron contener el ataque rival y Sudáfrica se llevó el partido por 24-12.



Argentina formó con Santiago Martos, Joaquín Cocomarola, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris, Federico Kantz, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Santiago Abbondati, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Ramón Benedit y Tomás Galetti.

Por la medalla de Bronce, Argentina se enfrentó con Canadá. Desde el primer minuto el seleccionado nacional salió a ejercer presión sobre el rival y fue Federico Anderson quien descontó para sumar su primer try del partido; la conversión de Federico Kantz dejaba las cosas parcialmente 7-0. Tras varios intentos de Canadá, su descuento llegó tras superar numéricamente a la argentina tras una amarilla por knock on intencional de Gonzalo Cairo. Cuando se terminaba el primer tiempo, Anderson nuevamente llegó nuevamente al try y con la conversión de Kantz argentina se fue al descanso en ventaja por 14-5. En el complemento, llegaron los cambios y el aire fresco para los argentinos que bien aprovecharon su momento y lograron controlar el partido. Ramón Benedit, Federico Anderson, Tomás Galetti y Santiago Martos descontaron para la argentina que con un contundente 36-5 obtuvo la medalla de bronce.



Argentina salió a la cancha con Santiago Martos, Santiago Abbondati, Joaquín Cocomarola, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Tomás Galetti, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris.