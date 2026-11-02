Ganó Zárate y se presenta Monzón

Este lunes comenzó el cuadro principal del AAT Challenger IEB+, bajo el cielo nublado en el Sport Social Club de Villa María , donde Nicolás Kicker , Lucio Ratti y el correntino Carlos María Zárate pasaron a la segunda ronda. Además, Mateo Del Pino e Iván Dreycopp superaron la qualy y jugarán el cuadro principal.



Este martes, desde las 10:00 hs y con entrada libre y gratuita, se jugarán 12 partidos del main draw y se producirá el debut del correntino Ignacio Monzón que tendrá como rival al también argentino Franco Agamenone.



Los octavos de final del cuadro principal ya tienen tres nombres en sus filas: Kicker, Ratti y Zárate. Los últimos dos son claros candidatos a ganar la Beca Galperin al Mérito 2026, la cual premia a los tenistas de hasta 22 años que más puntos ATP ganen jugando en el país. Zárate (341°), correntino de 21 años, superó a Gonzalo Villanueva (325°) por 6-3 y 7-6 (5) y está primero en la carrera, con 89 puntos. En tanto, Ratti (371°), oriundo de Lobos de 22 años y con 34 puntos en el ranking, ganó un partido clave desde este aspecto, ya que venció a Máximo Zeitune (516°), rival directo con 25 unidades, por 64, 4-6 y 6-3. Este martes, además del debut del primer preclasificado, jugará Frederico Coria ante Dreycopp, no antes de las 19:00 hs en la cancha central del Sport Social Club, también habrá otros grandes partidos, como el debut de la joven promesa nacional, Dante Pagani, quien juega con wild card en el main draw ante Murkel Dellien, de Bolivia y también debutará el segundo preclasificado, Genaro Olivieri vs. Valentino Grippo, además de la presentación de Monzón, viene de jugar en Brasil, frente a Agamenone.