El Seven de la República se disputará el 28 y 29 de noviembre en Paraná, Entre Ríos. Será la 42ª edición masculina y la décima femenina.



La Unión de Rugby del Nordeste (Urne), entidad que reúne a clubes de Corrientes y Chaco, dio a conocer el plantel de su seleccionado femenino que viajará a la capital entrerriana a defender la cuarta ubicación que logró en el 2025.



Bajo la conducción técnica de Facundo Segovia, Nordeste competirá en la zona Campeonato con estas jugadoras: Erika Espíndola (Águilas de Sáenz Peña), Antonella Ibañez (Regatas Resistencia), Mikaela Mes (Regatas Resistencia), Sabrina Osuna (Regatas Resistencia), Melisa Rodich (Águilas), Soledad Maidana (Regatas Resistencia), Patricia Ojeda (Águilas), Juana Siacia (Regatas Resistencia), María Ramírez (Águilas), Melisa Ojeda (Regatas Resistencia), Zaira González (Águilas) y Estefanía Álvarez (Águilas).



El Staff técnico se completa con Mateo Lagraña (Preparador físico), Pablo Cuenca (manager), Nicolás Escobar (kinesiólogo) y Carlos Leonelli (presidente de la delegación).



La actividad del Seven de la República 2026 se centrará en las instalaciones, se utilizarán dos canchas, de El Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE) y La Tortuguita del Paraná Rowing Club.



Uno de los aspectos destacados de la organización fue la posibilidad de asistir a los encuentros sin necesidad de adquirir entradas.



En el 2025, Nordeste tuvo una gran actuación. En la etapa de grupos, le ganó a Entre Ríos y a Austral, en tanto que perdió con Buenos Aires la primera ubicación del grupo.



En el juego por el tercer puesto, las chicas de la URNE cayeron frente a Córdoba.



El título quedó para Buenos Aires, mientras que el segundo puesto fue para Tucumán.



