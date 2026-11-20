La Asociación Argentina de Tenis dio a conocer las listas de buena fe oficiales para el Interclubes Profesional AAT 2026, el tradicional certamen por equipos que reúne a los clubes más destacados en Damas y Caballeros y cuyas instancias decisivas serán el plato principal de La Semana del Tenis Banco Patagonia 2026, en el Círculo de la Fuerza Aérea (Gral. M. Miguel de Güemes 380, Vicente López), del 7 al 13 de diciembre.



En las listas figuran seis jugadores correntinos: cuatro entre los caballeros y una entre las damas. Todos ellos están en condiciones de jugar y su participación se irá confirmando en cada fecha del evento.



La edición 2026 contará con una jerarquía internacional de primer nivel: entre las nóminas presentadas por los clubes participantes figuran 13 tenistas ubicados dentro del Top 100 mundial y 48 representantes de Copa Davis y Billie Jean King Cup de 10 países diferentes.



Por el lado de los varones, fueron inscriptos un total de 30 jugadores de Copa Davis de 8 nacionalidades, entre ellos la inmensa mayoría de los tenistas contemporáneos de la Selección Argentina de Tenis, el italiano Luciano Darderi -convocado por primera vez para representar al equipo europeo en las Finales 2026-, y las jóvenes promesas del tenis sudamericano Gonzalo Bueno (Perú) y Juan Carlos Prado (Bolivia).



Entre los correntinos aparecen Lautaro Midón para el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), Carlos María Zárate está con la Asociación de Deportes Racionales de Buenos Aires, Ignacio Monzón será parte del plantel de Comercio y también está inscripto para el Urquiza Tenis Club, el bellavistense Luciano Tacchi, radicado hace varios años en Estados Unidos.



Además, se anotó a Leonardo Mayer, retirado hace cinco años, para el Tenis Club Argentino.

Por el lado de las mujeres, en las nóminas figuran 18 jugadoras de Billie Jean King Cup de 4 países diferentes, con las principales representantes nacionales, incluidas Justina González Daniele, Luciana Moyano y Florencia Urrutia, tres tenistas que harán su debut el próximo fin de semana con la camiseta albiceleste, en Japón.La juvenil correntinaaparece como la principal raqueta del Náutico Hacoaj.

Actividad correntina



Durante la presente semana, tres tenistas correntinos se presentaron en diferentes competencias del circuito profesional.



Carlos María Zárate está jugando el M25 de Lajeado, Brasil. Su partido de cuarto de final frente a su compatriota Lorenzo Joaquín Rodríguez se pospuso para este sábado por malas condiciones climáticas.



El ganador de este partido se medirá en semifinales, también este sábado, frente al vencedor del choque entre el argentino Santiago Fa Rodríguez Taverna y el brasileño Mateus Alves.



Por su parte, Lautaro Midón participó del Challenger de Montevideo, Uruguay, donde perdió en primera ronda contra el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo por 6-2, 3-6 y 6-3



En tanto que Sofía Meabe superó la qualy del W35 de San Pablo, Brasil, y en la primera ronda del cuadro principal perdió frente a su compatriota Luna María Cinalli.