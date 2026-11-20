La correntina Sofía Cabera es una de las figuras que tiene Independiente de Neuquén, líder en la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.



La jugadora de 29 años dejó atrás una lesión y volvió en gran nivel a la máxima categoría del básquetbol argentino.



Independiente de Neuquén lidera una de las tres conferencias que tiene la Liga Femenina. Ganó 6 de los siete partidos disputados para estar por arriba de Boca Juniors, Vélez, Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, Unión Bahía y El Biguá de Neuquén.



En el duelo entre los equipos neuquinos, Independiente se impuso como visitante y Cabrera fue la jugadora de mayor valoración: 25, gracias a los 14 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos en 34 minutos en cancha.



Después de más de un año y medio de recuperación por una lesión de rodilla, la jugadora aceptó el desafío, volvió a jugar y se sumó a Independiente para volver a disfrutar de la competencia.



“Mi objetivo es jugar, nada más ahora”, sostuvo cuando comenzaba la pretemporada. Pasó esa premisa y demostró que está en gran nivel.



A lo largo de la presente temporada, promedia 10.1 punto, 4,9 rebotes y 2,4 asistencias en 31,6 minutos de promedio por encuentro.



Cuando se sumó a Independiente, contó. “Hace un año y medio que me operé. Hice una rehabilitación bastante importante, un preoperatorio y un post muy importante justamente para no apresurar nada”.



Retomó las prácticas con ritmo y la rodilla respondió muy bien.



“Hoy ya los entrenamientos los agarré bien, ya con ritmo”, afirmó en declaraciones a El Deportivo en FM La Red.



“Cuando me tomé el avión, mi mentalidad ya cambió”, aseguró.



El regreso a la competencia profesional también implicó recuperar una rutina que había quedado interrumpida.



“Una vez que me tomé el avión para venir acá, mi mentalidad ya cambió. Al toque quería entrenar, ya quería ir al gimnasio”, relató.



La jugadora también remarcó que competir nuevamente en este nivel implica asumir una preparación integral, que incluye el entrenamiento, el descanso y la alimentación.



Este sábado en la continuidad de la Liga Femenina, como local, Independiente defenderá su invictos frente a Vélez. En tanto que al día siguiente, también en La Caldera, recibirá a Boca.