El encuentro que debían disputar Comunicaciones y San Isidro de San Francisco, Córdoba, por la Liga Argentina de Básquetbol fue suspendido por decisión de los referentes del equipo visitante, según lo informado por el comisionado técnico Luis Manuel Duarte.

El partido tenía previsto su inicio a las 21.30 de este viernes, pero un inconveniente en la guirnalda de uno de los cristales obligó a poner en marcha el plazo de una hora de tolerancia para solucionar el problema y poder disputar el encuentro.

Cinco minutos antes de cumplirse ese tiempo, el desperfecto fue solucionado y se otorgaron los 10 minutos reglamentarios para que los equipos realizaran la entrada en calor. Sin embargo, durante ese lapso se detectó una falla en el reloj de 24 segundos, aparentemente ocasionada por el corte de un cable cuando se manipuló la jirafa. El inconveniente también fue solucionado en poco tiempo.

Ante esta nueva situación, los integrantes de la delegación visitante decidieron retirarse al vestuario, argumentando que el plazo de tolerancia ya había vencido y que los problemas técnicos continuaban.

En ese momento, el comisionado recibió una indicación de la Asociación de Clubes (ADC) para que, si todos los elementos funcionaban correctamente, el partido debía disputarse. Sin embargo, los representantes de San Isidro mantuvieron su postura y no aceptaron jugar, al considerar que el tiempo de espera establecido ya había caducado.

Ahora será el Tribunal de Penas de la competencia el encargado de resolver la situación y determinar si correspondía disputar el encuentro o si, por el contrario, le asiste la razón a San Isidro, teniendo en cuenta que, según su interpretación, el plazo de tolerancia ya había vencido.

Informe del Club Comunicaciones.