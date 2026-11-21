La Copa Jorge Desagastizabal 2026 en el basquetbol capitalino tiene a sus finalistas. Pingüinos y San Martín definirán el título en una serie al mejor de tres partidos que dará inicio el miércoles 25.

Pingüinos necesitó de tres partidos para dejar en el camino a El Tala, mientras que San Martín eliminó en dos juegos a Hércules para avanzar a la definición de la Copa que la disputan los equipos que quedaron del 5º al 8º lugar en la fase clasificatoria del Oficial que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes.

Esta semana, como local, Pingüinos venció a El Tala 75 a 58 para igualar la eliminatoria en 1. Julián Marín con 12 puntos fue el máximo anotador en el vencedor, mientras que José Coutada con 15 lo fue el perdedor.

En el tercer y decisivo punto, Pingüinos se impuso nuevamente con amplitud. Ganó 70 a 59 y selló su pasaje a la final. Gastón Lecca con 14 puntos en Pingüinos y Pablo Brocal con 16 en El Tala fueron los principales goleadores del partido que se volvió a jugar en el estadio "Marcelino Cora Ojeda".

Por su parte, en el Fortín Rojinegro, con 22 puntos de Dante Saettone, San Martín superó a Hércules 70 a 53 y se llevó la serie semifinal 2 a 0.

Las finales de la Copa Desagastizabal tendrán como sede el estadio del club Juventus. El primer punto se programó para el miércoles 25. El segundo juego será el viernes 27 y de ser necesario un tercer encuentro, se disputará el lunes 30. Todos los partidos darán inicio a las 21.