La final de la Región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur del fútbol argentino comenzará a disputarse este domingo en la ciudad formoseña de Herradura.

Huracán de Goya visitará a Municipal de Laishí desde las 16 con el arbitraje de Carlos Verón de Resistencia. El partido de ida de la serie final se jugará en el estadio Municipal Evita de Herradura.

Los dos equipos ya se aseguraron un lugar en el Torneo del Argentino del Interior que se pondrá en marcha en el 2027 pero siguen en carrera para llegar al Federal A. El vencedor de la llave avanzará a la Etapa Final del regional donde estará un juego una plaza la tercera categoría del fútbol nacional.

En las semifinales de la Región Litoral Norte, Huracán de Goya dejó en el camino a La Picada de Posadas. Perdió 2 a 1 en la capital misionera, pero fue contundente en el estadio Ramón Cacique Oviedo donde se impuso 3 a 0.

“Nosotros, sea de local o visitante, siempre vamos a buscar. Tratamos de imponer nuestro juego, tener la pelota y ser dominadores”, sostuvo el goleador del equipo celeste, Cristian Zone.

“Llegamos muy bien al partido. La cancha es un poco más chica que nuestro estadio, pero tiene un lindo pasto. Durante la semana trabajamos para ir a buscar un buen resultado”, explicó el delantero a El Deportivo de FM La Red Corrientes.

El plantel de Huracán de Goya viajó este sábado rumbo a Formosa para poder tener el descanso adecuado antes del juego de este domingo. “Estuvimos mirando videos del rival. Tienen jugadores de mucha experiencia y un nueve que es muy potente, pero nosotros también tenemos nuestras armas y esperamos poder sacar un buen resultado para la vuelta”, manifestó Zone.

Por su parte, Municipal se instaló en la final de la Región Litoral Norte al dejar en el camino en semifinales a Cultural de Castelli, Chaco. El elenco formoseño perdió como visitante 1 a 0, se impuso como local 2 a 1 y en los penales ganó 4 a 1.