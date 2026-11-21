La Liga Provincial 2026 de básquetbol comenzará a transitar este domingo su definición. San Lorenzo de Monte Caseros, el actual campeón, y San Martín de Curuzú Cuatiá, el más ganador del certamen, disputarán la serie final al mejor de tres partidos.

El primer punto será este domingo, desde las 21, en el Centro de Educación Física Nº 3 de Monte Caseros. La revancha y un eventual tercer cotejo se disputarán en Curuzú Cuatiá dentro de una semana.

En la semifinal, San Lorenzo dejó en el camino a Colón en una serie que se definió en tres juegos. El equipo que conduce Javier Skiarski se impuso como local, el equipo capitalino, con Horacio Brun como DT, ganó la revancha, y en el tercer punto, San Lorenzo fue muy superior, se llevó al triunfo y la clasificación.

San Martín definió su semifinal frente a Córdoba, el mejor de la fase regular, en dos juegos. Dentro de cotejos equilibrados, los dirigidos por Gastón Bernasconi lograron desnivelar en momentos claves y después mantuvieron la ventaja.

En la presente temporada, durante la fase regular, San Lorenzo y San Martín se enfrentaron dos veces y se ganaron como visitantes, sin embargo los dos realizaron modificaciones en sus planteles y se potenciaron.

“Durante el torneo los equipos vinimos de menor a mayor. Estoy contento y con muchas ganas de jugar este gran partido”, expresó Leonardo Solís, jugador de San Lorenzo.

“Estas instancias finales ya son muy duras. Creo que se definen por detalles, por quién se equivoca menos”, señaló en El Deportivo de FM La Red.

“Va a ser un partido durísimo. Hay varios jugadores de ambos lados que resaltan mucho. Nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego y hacer nuestro trabajo para lograr que el primer punto quede en casa”, sostuvo.

Por su parte, Agustín Insaurralde, jugador de San Martín, reconoció que estar en la final "no era algo que esperábamos ni bien inició el torneo. Se armó el equipo prácticamente una semana antes y después se fueron sumando jugadores. De un día para el otro se armó un lindo equipo, con muchas variantes tanto en ataque como en defensa”.

“Creo que más que nada la clave para la final está en contener a uno de los tres jugadores destacados que tienen (Solís, Gonzalo Jerez y Juan Frigerio), que no se disparen. Que aparezca uno, pero no los tres, porque si no ahí sí se nos va a complicar”, explicó.