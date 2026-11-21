Franco Colapinto consiguió el noveno puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, aunque terminó disconforme con su rendimiento. El argentino consideró que Alpine tenía potencial para conseguir un mejor resultado, pero reconoció que no logró completar una vuelta competitiva.

"No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos", dijo en diálogo con la transmisión de ESPN.

El piloto explicó que tuvo dificultades desde las primeras instancias de la sesión y que contó con pocas oportunidades para preparar sus vueltas rápidas. "Tuve un solo run en Q2 con chupada y es muy difícil cuando no tenés práctica en eso", detalló sobre uno de los inconvenientes que condicionaron su desempeño.

La situación se complicó todavía más durante la vuelta de preparación de la Q3, cuando intentó ubicarse detrás de los Mercedes. "Después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío", contó, y agregó que los neumáticos estaban demasiado fríos y no alcanzaron la temperatura necesaria para completar una buena vuelta.

Pese a la frustración, Colapinto destacó que el auto tenía condiciones para avanzar más posiciones. "El potencial estaba, pero habrá que avanzar en la carrera", resumió sobre sus expectativas para el domingo.

Cómo quedó la clasificación en Las Vegas

Max Verstappen consiguió la pole position y encabezará la largada, seguido por George Russell y Lando Norris. Las penalizaciones aplicadas a Kimi Antonelli y Oscar Piastri modificaron el orden de salida y favorecieron las posiciones de los pilotos de Alpine.

El Top 10 para la largada:

Max Verstappen George Russell Lando Norris Isack Hadjar Arvid Lindblad Kimi Antonelli Liam Lawson Pierre Gasly Franco Colapinto Charles Leclerc.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo desde la 1 de la madrugada, en horario argentino. Para Alpine será una nueva oportunidad de sumar puntos antes de las últimas dos fechas del campeonato, que se correrán en Qatar y Abu Dhabi.