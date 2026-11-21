Independiente se impuso como visitante por 2-1 ante Argentinos Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura y será el rival de Vélez Sarfield en la siguiente fase de los playoffs.



El “Rojo” consiguió el triunfo en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, con el doblete del correntino Maximiliano Meza, a los 40 minutos del primer tiempo y desde el punto penal a los 30 del complemento; mientras que Diego Porcel había conseguido el empate parcial a los 2 minutos del segundo tiempo para el “Bicho”.



El primer tiempo arrancó parejo, pero luego Argentinos dominaría las mejores acciones y tendría la mayor parte de la posesión del balón. Sin embargo, Independiente tuvo a su arquero, Santiago Mele, bien plantado para evitar la apertura del marcador y golpeó en el momento justo.



La hora de la verdad llegaría a los 39 minutos, cuando Maxi Meza apareció para empujarla y poner el 1 a 0 a favor de Independiente, tras una gran jugada de Josías Palais por la derecha, que lo habilitó con un centro rasante.



A los 43, Palais se perdió el segundo para el “Rojo”, tras una jugada colectiva entre Meza, Tempone y la corrida del pibe que brindó la asistencia del gol. Quedó de frente al arco y remató, exigiendo a Cortés.



Antes de que se cumplieran los dos minutos del segundo tiempo, el delantero Emiliano Viveros controló un centro pasado en el sector derecho del campo y, desde allí, envió nuevamente un centro para que Diego Porcel, de cabeza, empatara el partido en La Paternal.



A los 29’, el árbitro Jorge Baliño cobró la pena máxima para el “Rojo” tras un agarrón de camiseta del defensor local Mateo Mendoza a Nahuel Banegas en el área del “Bicho”.



Un minuto después, Maximiliano Meza cambió penal por gol para adelantar al “Rojo” por 2-1 ante Argentinos. El jugador engañó al arquero Brayan Cortés amagando con pegarle a la izquierda, pero a último momento abrió el pie hacia la derecha.



Con ese tanto le dio la clasificación al equipo dirigido por Jadson Viera, que deberá enfrentar a Vélez Sarsfield en Liniers por los cuartos de final del Torneo Clausura. Vélez viene de ganarle a Belgrano en la tanda de penales.

Ganó Barracas



Barracas Central le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela y avanzó a los cuartos de final.



El Guapo anotó el único tanto del partido a los 29 minutos del primer tiempo, tras un córner por derecha ejecutado por Iván Tapia que encontró a Norberto Briasco, quien de cabeza la cruzó al segundo palo.



Ahora, el elenco dirigido por Damián Ayude esperará a su rival para los cuartos de final, que saldrá del ganador entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Dicho partido se jugará este domingo a partir de las 16:00 en el Estadio Gigante de Arroyito.