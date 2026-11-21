La temporada 2026 del Turismo Carretera 2000 culminará hoy en el autódromo de Rafaela. Humberto Krujoski (Renault Fluence) quedó cuarto en la clasificación de este sábado y saldrá a la búsqueda del triunfo que le permita luchar por el título.



Además de la victoria (indispensable para la consagración), el correntino necesita que Bernardo Llaver no sea su inmediato escolta.



Facundo Ardusso (Ford-RV Racing) se quedó con la clasificación del Turismo Carretera 2000 y consiguió así una nueva pole para su historial en el marco del Gran Premio Coronación.



Sin embargo, como prueba un elemento en la unidad con el fin de recopilar datos de cara al 2027, los 12 puntos pasan al segundo, que fue el líder del certamen Bernardo Llaver.



El tercer registro correspondió a Mario Valle (Honda Civic), mientras que Krujoski fue cuarto encabezando el pelotón del equipo ACRA Ambrogio Racing, ya que el quinto fue Juan Ignacio Concina y el sexto Lucas Bodhanowicz.



La final de este domingo prevista a 15 vueltas o 25 minutos de duración será a las 13.15 y se podrá ver por Canal 9 de Buenos Aires y por MotorPlay.



Ardusso y Llaver largarán desde la primera fila, mientras Mario Valle junto a Krujoski estarán en la segunda.

En la Copa de Oro, Llaver lidera las posiciones con 201 puntos, mientras que Krujoski se mantiene en el segundo lugar con 186 puntos.