La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió esta tarde por un categórico 45-17 ante Francia, en un partido que cerró la primera fase del Nations Championship, que reúne a equipos de los hemisferios Norte y Sur, y que se disputó en el Stade de France, en París.

El equipo argentino jugó el último tramo del segundo tiempo con un hombre menos, debido a la expulsión de Mayco Vivas sobre los 21 minutos, lo que prácticamente sentenció sus aspiraciones de obtener un mejor resultado.

Con esta derrota, Los Pumas quedaron en el cuarto puesto del Hemisferio Sur, por detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, y por encima de Japón. Debido a esa ubicación, en la próxima instancia jugará contra Escocia, uno de los participantes del Hemisferio Norte, liderado por el conjunto francés.

El duelo de esta tarde tuvo al equipo local como protagonista: rápidamente se puso en ventaja con un try de Mickael Guillard cuando tan solo iban 7 minutos, luego, la conversión de Kalvin Gourgues estiró la ventaja a 7-0. Sin embargo, Argentina consiguió dar vuelta el tanteador con un try de Justo Piccardo -convertido por Tomás Albornoz-, quien luego sumó un penal para el 10-7 parcial, pero no lo pudo sostener.

Cuando iban 34 minutos, Peato Mauvaka volvió a pisar el ingoal argentino y con su try adelantó a Francia. La diferencia pasó a ser de cuatro (14-10) con la conversión de Gourgues que fue la última incidencia del primer tiempo.

En el segundo tiempo Francia volvió a pegar temprano a través de un try de Gourgues, y luego convirtió para el 21-10 parcial que pasó a ser 26-10 con el try del ingresado Emilien Gailleton. A esa altura Los Pumas ya jugaban con un hombre y todo de hizo cuesta arriba.

Durante los últimos viente minutos, Francia desplegó toda su artillería y anotó tres tries más por medio de Tyler Duguid, Gourgues y Louis Bielle-Biarrey (dos de ellos convertidos por Gourgues), mientras que Argentina descontó por medio de Pablo Matera con un try convertido por Albornoz. Y así terminaron con un amplio 45-17 para el local.

El partido ante Escocia, por el octavo puesto, fue programado para el próximo domingo 29 de noviembre en el estadio de Twickenham, en Londres.