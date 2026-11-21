La presencia del correntino Carlos María Zárate en el Future M25 de Lajeado, Brasil, llegó a su fin este sábado.



Después de la suspensión de la jornada del viernes por mal tiempo, se pudieron completar los cruces de cuartos de final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo.



Zárate (333º en el ránking de la ATP) perdió frente a su compatriota Lorenzo Joaquín Rodríguez (520º) por 6-3 y 6-4 y se despidió del certamen.



El correntino de 21 años, segundo preclasificado, le ganó en la primera ronda al español Oscar José Gutiérrez (642º) por 6-4 y 7-6 (8-6), mientras que en la segunda ronda superó al local Pedro Albuquerque Dietrich (1.666º) por 6-2 y 6-1.



El reciente ganador de la Beca Galperín seguirá en Brasil para disputar el Challenger de Florianópolis, un torneo de categoría 75 que se disputará sobre polvo de ladrillo.



Frente a la baja de algunos jugadores, entre ellos la del correntino Lautaro Midón, Zárate ingresó directamente al cuadro principal donde jugará por primera ronda donde tendrá como rival de primera ronda al brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (219º).