Vélez Sarsfield se impuso ante Belgrano de Córdoba en la definición por penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Liga Profesional. El encuentro se disputó en el estadio José Amalfitani.

Durante los 90 minutos, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy marcaron para el conjunto de Liniers, mientras que Ramiro Hernández y Nicolás Fernández anotaron para el equipo cordobés. Con el empate 2-2, la clasificación debió definirse desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Vélez ganó 3-1. Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy convirtieron para el local, mientras que Nicolás Fernández fue el único que acertó para Belgrano. Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle no pudieron convertir sus ejecuciones. Así, el Fortín selló su pase a la siguiente instancia del torneo.