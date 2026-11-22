El torneo Oficial de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol tendrá continuidad este domingo con la disputa de cuatro partidos que cerrarán la quinta fecha, segunda etapa.

Las condiciones climáticas de los últimos días también afectan al normal desarrollo de la actividad futbolista en la capital correntina. Las lluvias dejan en malas condiciones los campos de juegos y se convierte en una constante la reprogramación de partidos.

Después de varias postergaciones y si el tiempo mejora, este domingo se jugarán partidos en las canchas de Sportivo y Rivadavia, desde las 17, con la presentación de los punteros.

La jornada se presenta atractiva porque habrá choque entre los punteros y sus escoltas. Cambá Cuá se medirá con Mandiyú y Sportivo hará lo propio con Empedrado. En los otros dos cotejos, se medirán equipos que luchan por estar en los cuartos de final y quienes quieren alejarse de los últimos lugares.

La fecha había comenzado con estos resultados: Talleres 3 - Huracán 1, Mburucuyá 2 - Independiente 2, Curupay 1 - Ferroviario 0 y Libertad 0 - Boca Unidos 3.

Cumplidas parcialmente 19 fechas (15 de la primera fase y 4 de la segunda), las posiciones están de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 36 puntos, Mandiyú y Empedrado 35, Boca Unidos 31, Lipton, Independiente, Ferroviario y Mburucuyá 30, Sacachispas 29, Huracán 28, Curupay 15, Talleres 14, Yaguareté 12 y Libertad (primer descendido) 2.

El programa de partidos para este domingo es el siguiente:

Cancha de Rivadavia: 17.00 Dr. Montaña vs. Sacachispas y 19.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú.

Cancha de Sportivo: 17.00 Yaguareté vs. Lipton y 19.00 Sportivo vs. Empedrado.

Reducido de la B

La segunda semifinal del Reducido de la primera división B recién se disputará este lunes. El juego del viernes entre Quilmes y San Marcos sufrió su segunda postergación por el mal estado del campo de juego después de las lluvias que cayeron en la capital correntina.

El juego semifinal se reprogramó para este lunes, desde las 17 en cancha de Ferroviario. El ganador de este cotejo se medirá con San Jorge en la búsqueda del segundo ascenso de la temporada. El primero fue para Villa Raquel, campeón del Oficial de la B 2026.