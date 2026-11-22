Las semifinales de la Copa Municipalidad de Ciudad de Corrientes se pusieron en marcha con los triunfos de Regatas y Colón. De esta forma se adelantaron en las series 1 a 0 y quedaron a un paso de estar en la definición por el título del torneo Oficial en el básquetbol capitalino.

Gracias a la reacción del último cuarto (se impuso 17 a 7), Regatas, el número uno de la fase regular, se impuso a Sportivo 68 a 62 en una de las llaves de semifinal. Exequiel Lescano con 23 puntos y Alan Ledesma con 11 fueron los principales goleadores en el elenco fantasma. Alexis Ortíz con 19 se destacó en el albiverde.

El encuentro que se jugó en cancha de Alvear, localia para Regatas, había comenzado con un leve dominio de Sportivo que se llevó los dos primeros parciales: 22-17 y 20-18. En la segunda mitad reaccionó el fantasma para ganar el tercer segmento 16 a 13 y luego dar vuelta el marcador en los últimos diez minutos.

El miércoles 25 en el estadio Laucha Cabral se jugará la revancha. En caso de ser necesario un tercer partido, se disputará en cancha de Alvear.

La otra semifinal, comenzó con victoria visitante. Colón venció a Córdoba 59 a 56 y ahora buscará como local sellar el pase a la final. El elenco violeta dio vuelta el marcador en el último segmento donde se impuso 16 a 10.

En el equipo ganador, los referentes en el ataque fueron Blas Fornies con 19 puntos y Juan Pablo Gauna con 15. Mientras que en el elenco rojo, se destacaron Mauro Gauna Badaró con 18 puntos y Matías Núñez con 10.

La revancha se jugará el sábado 28 en cancha de Colón.