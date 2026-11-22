La temporada 2026 del Turismo Carretera 2000 llegó con una apasionante final en Rafaela. Humberto Krujoski (Renault Fluence del Ambrogio Racing) se quedó con la victoria en pista pero una sanción lo bajó al segundo lugar, mientras que Bernardo Llaver cruzó la meta en la segunda ubicación, fue reposicionado tercero y se quedó con el título. La última carrera del año quedó en poder de Mario Valle.

Llaver partió la carrera de este domingo solo en primera fila, ya que Facundo Ardusso, "poleman" de la fecha, decidió largar desde el fondo para no entorpecer, ya que no sumaba puntos porque el Ford Focus probó elementos de cara al 2027. Atrás, Krujoski rápidamente se acomodó en el segundo lugar y fue a la caza del mendocino.

La carrera se tornó lineal, con Llaver firme con casi dos segundos de diferencia sobre Krujoski y Mario Valle (Honda), sus principales contendientes. Lucas

La salida del auto de seguridad para limpieza de la pista, le puso suspenso a falta de 3 vueltas, cuando parecía todo definido. El relanzamiento fue caótico: Krujoski buscó la punta, Llaver se defendió y Mario Valle aprovechó por afuera para saltar a la cima. Ardusso lo tocó a Valle en la primera chicana, provocando que este se cruzara y que Krujoski y Llaver se refregaran, cortando por el pasto y al límite de quedar afuera de todo.

Krujoski cruzó la meta primero, pero la corona quedó en manos del piloto del Coiro Competición, en un final de película. Por dicha maniobra, ambos serían reposicionados un puesto, por lo que el triunfo se lo quedó Mario Valle. Llaver fue el amplio dominador del año, ganó la Etapa Regular con comodidad y no aflojó su rendimiento en la Copa, llegando con ventaja a la definición y defendiéndola con firmeza.

Mario Valle cerró el podio, por delante de Juan Ignacio Concina y Lucas Bohadonowicz, ambos pilotos del Ambrogio Racing.